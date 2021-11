Die große Liebe, ein unverhoffter Geldsegen oder doch die lang ersehnte Antwort auf eine drängende Frage: Für diese Sternzeichen hält der Advent einige Überraschungen bereit.

Diese drei Sternzeichen werden den Advent besonders genießen.

Schütze

Nach einer längeren Durststrecke beinhaltet der Advent für Schützen einen neuen Motivationsschub. Sie fühlen sich wieder fitter, energiegeladener und sind bereit, das Jahr noch mit einem positiven Gefühl abzuschließen.

Diese positive Einstellung macht sich schließlich auch bezahlt – und zwar buchstäblich. Denn auf Schützen wartet im Dezember eine Finanzspritze. Sei es eine Gehaltserhöhung oder ein unverhoffter Gewinn: Mit ein bisschen Glück sind die Schützen für den Weihnachtseinkauf bestens ausgestattet.

Skorpion

Single-Skorpione aufgepasst: Der Advent steht für euch ganz im Zeichen der Liebe. Denn auch wenn die vergangenen Monate liebestechnisch eher eine Enttäuschung waren, wird es wieder Zeit, sich zu öffnen. Denn besonders Anfang Dezember könnte euch der Traummann oder die Traumfrau über den Weg laufen.

Der Advent hält für Skorpione nämlich einen Selbstbewusstseins-Boost bereit. Das Sternzeichen fühlt sich wohler in der eigenen Haut, hat wieder Lust, aus sich rauszugehen und sehnt sich nach mehr sozialer Interaktion. Die idealen Voraussetzungen also, um auch dem Daten wieder eine Chance zu geben. Kleiner Tipp: Das neu gewonnene Selbstbewusstsein kommt insbesondere beim Online-Dating super an!

Stier

Für den Stier gibt es im Advent vor allem mentale Überraschungen. Denn die schönste Zeit des Jahres bedeutet für das Sternzeichen heuer vor allem eines: Reflektieren.

Stiere werden im Advent sehr nachdenklich und analysieren ihr Jahr im Detail. Wer sich gut genug mit sich selbst und den vergangenen Erlebnissen auseinandersetzt, findet dabei auch die Antworten auf wichtige Fragen. Für einige Stiere kann das etwa bedeuten, wieder Kontakt zu Menschen aufzubauen, von denen sie schon lange nichts mehr gehört haben. Andere beschließen stattdessen, sich endlich von toxischen Beziehungen und Freundschaften zu lösen.

Für das Tierkreiszeichen bringt der Advent damit eine Menge Erleichterungen und einen klaren Schlussstrich für das Jahr 2021.