Weihnachten ist die Zeit, in der wir unseren Liebsten ein freudiges Lächeln ins Gesicht zaubern. Wer in diesem Jahr ein bisschen mehr ausgeben will, here we go! Denn wir haben die schönsten Ideen für Luxus-Geschenke für euch gesammelt.

1. Schal von Aigner

Wie wäre es, mit einem Luxus-Geschenk, das gleichzeitig auch ein echtes It-Piece ist? Etwa der wärmende Wollschal mit charakteristischem Aigner Monogram. Erhältlich im Store und online, für 199 Euro.

2. Beauty-Set von Bynacht

Ein bisschen Festtags-Glow schadet nie! Warum also nicht gleich ein ganzes Set verschenken, das eure Liebsten so richtig zum Strahlen bringt? Das „Holiday Glow Edit Kit“ enthält sechs Minis – die aus Signature Produkten der Skincare-Marke bestehen. Von Reinigung über Peeling und dem ultimativen Glow-Effekt. Zu bestellen im Onlineshop, um 185 Euro.

3. Teeset von Byredo

Tee zählt seit Jahrhunderten zu den absoluten Luxusgütern – und ganz nebenbei eignet er sich auch als ideales Weihnachtsgeschenk. Byredo bietet zehn geschmackvolle Teesorten an – perfekt, für alle Tee-Lover. Erhältlich online, für 45 Euro pro Dose oder als Dreier-Holiday-Set, um 120 Euro.

4. Duftkerzen von Baobab

Duftend und wunderschön zugleich: Die Design-Kerzen von Baobab sind absolut vielfältig. Denn sie tauchen den Wohnraum nicht nur in eine besondere Atmosphäre, sondern sind auch absolute Hingucker! Erhältlich im Handel und online, von 105 bis 360 Euro, je nach Größe.

5. Ohrringe von Dorotheum

Schmuck geht immer! Vor allem, wenn er so hübsch funkelt, wie jener vom Juwelier Dorotheum. Die unten abgebildeten Brillant Ohrringe in Gold und Silber sind etwa um 699 Euro vor Ort erhältlich.

6. Föhnset von Dyson

Haarpflege, aber mit Stil – das versprechen die hochwertigen und stylischen Produkte von Dyson. Passend zur Weihnachtszeit gibt es das Produkt sowie die Box in elektrisierendem Tiefblau. Enthalten sind der Dyson Supersonic Föhn, sowie ein Kamm und eine Rundbürste. Zu kaufen im Handel und online, um 449 Euro.

7. Creme von Sophie’s Garden

Hautpflege in der luxuriösen Variante verspricht Sophie’s Garden. Die Produkte sind für alle Hauttypen geeignet, pflegen die Haut intensiv und profitieren vom Cell Conductor Complex, der den chronologischen Hautalterungsprozess vermindert und verzögert. Etwa die Créme Phyto Cellulaire. Erhältlich im ausgewählten Fachhandel, für 340 Euro.

8. Pullover von by Aylin Koenig

Cozy, Cozier, by Aylin Koenig! Die deutsche Designerin hat unzählige trendige Pullover zur Auswahl – aus Materialien wie Alpaka, Kaschmir, Seide und Baumwolle. Den Pullover Elena gibt es beispielsweise online und im Store, um 239 Euro.

9. Duft von Dior Beauty

Wer auf der Suche nach einem Glam-Present ist, sollte sich mal bei Dior Beauty umsehen. Die Luxus-Marke überzeugt auch in dieser Weihnachtssaison mit einer exklusiven Holiday-Collection, die einfach unter den Weihnachtsbaum muss. Etwa die ikonischen Düfte, die sich auch zum Sammeln eignen. Zu kaufen im Store und online, ab 130 Euro.

10. Armband von Pandora

Weihnachtszauber verbreitet die Schmuckmarke Pandora! Auch in diesem Jahr gibt es wieder zahlreiche cute Christmas-Specials. Etwa ein Anhänger mit einem Weihnachtsmann im Heißluftballon. Armband (179 Euro) und Charm (69 Euro) sind im Store sowie im Pandora-Onlineshop erhältlich.

11. Make-up von Chanel Beauty

Auch Chanel Beauty verzaubert mit einer eigenen, streng limitierten Holiday-Collection. Darin enthalten ist alles, was man für ein festliches Glam-Make-up benötigt. Von einer Lidschattenpalette bis Highlighter über Lippenstift, ist alles mit dabei. Erhältlich im Store und online, ab 45 Euro.

12. Koffer von Tumi

Wer seine Liebsten schon jetzt auf die Urlaubszeit einstimmen möchte, hat dazu die perfekte Gelegenheit mit den stylischen Koffern von Tumi. Die Handgepäckkoffer überzeugen mit einer hübschen Farbe, praktischem Stauraum und einer hohen Qualität. Zu kaufen online, um 690 Euro.

13. Uhr von Maurice Lacroix

Auch eine Uhr darf bei unseren Luxus-Geschenken auf keinen Fall fehlen. Wie wäre zum Beispiel mit den bunten Luxus-Modellen von Maurice Lacroix? Die Aikon-Autmaic-Linie kommt in drei verschiedenen Farben, von Babyblau über Blasspink und einem kräftigem Orange. Zu kaufen online, für 2.250 Euro.

14. Tasche von Coach

„Danke, ich hab genug Taschen“ – said no one ever. Deshalb sollte unbedingt auch eine neue Handtasche Platz unter dem Weihnachtsbaum finden. Etwa die festlich-glamouröse Bag von Coach, in Pailletten-Optik. Erhältlich über Zalando, um ca. 475 Euro.

15. Giftcarcd von Sacher

Wer die himmlischen Sachertorten des Wiener Traditionscaféhaus schon mal probiert hat, weiß, wovon wir hier sprechen. Mit einer Giftcard – von 10 bis 100 Euro – könnt ihr eure Liebsten mal so richtig verwöhnen. Wer keinen Kaffee mag, trinkt am besten eine heiße Schoko oder probiert die außergewöhnlich leckere Frittatensuppe! Zu kaufen gibt es die Gutscheine online oder vor Ort.