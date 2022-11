Serienfans aufgepasst: Auf Netflix bahnt sich ein neuer Hit an. „Kaleidoskop“ beschreibt die Vorgeschichte zu einem spektakulären Überfall, der ganze 24 Jahre lang vorbereitet wurde. Das Besondere daran: Man kann die Folgen in beliebiger Reihenfolge streamen.

Und je nachdem, welche Episoden man wie kombiniert, ändert sich auch die Sichtweise der Handlung.

Netflix verspricht mit „Kaleidoskop“ ein völlig neues Streamingerlebnis

Das neue Jahr wartet mit einer vielversprechenden Neuerscheinung in der Streamingwelt! Am 1. Jänner 2023 startet auf Netflix die Crime-Serie „Kaleidoskop“. In insgesamt acht Episoden wird die Geschichte eines über Jahrzehnte hinweg geplanten Überfalls erzählt. Laut dem Streamingdienst beruht die Story auf einer wahren Begebenheit: Im New Yorker Stadtbezirk Manhattan verschwinden während dem dramatischen Hurrikan Sandy im Jahr 2012 Anleihen im Wert von 70 Millionen Dollar. Die Serie zeigt die Planung sowie die Durchführung des spektakulären Raubes.

Klingt ziemlich nach „Haus des Geldes“, wenn ihr uns fragt. Doch das Besondere an der neuen Serie ist, dass man die Folgen in allen möglichen Abfolgen ansehen kann. Dabei verspricht Netflix, dass die Zuschauer:innen die Handlung in wirklich allen Abspielvariationen verstehen würden. Was sich dabei jedoch ändert, ist die Art und Weise, wie man die Story wahrnimmt und erlebt.

Das Einzige, das man unbedingt beachten sollte, ist, dass man die achte Episode auch wirklich zum Schluss ansieht, da hier der tatsächliche Raub stattfindet. Übrigens sind alle Episoden nach Farben benannt. Die finale Episode trägt den Titel „Weiß“.

Bekannte Gesichter sind Teil der Serie

Der Cast der Serie trumpft mit einigen bekannten Gesichtern auf. Allen voran Giancarlo Esposito, den viele aus „Breaking Bad“ und „Better Call Saul“ kennen. Er schlüpft in die Rolle von Leo Pap, dem schlauen Kopf hinter dem Überfall. Paz Vega („Rambo: Last Blood“) ist als Waffenspezialistin Ava Mercer zu sehen. Rosaline Elbay, bekannt aus „Forgetfullness Game“ übernimmt den Part von Sprengstoffexpertin Judy Goodwin. Tresorknacker Bob Goodwin wird von Jai Courtney („Terminator: Genisys“) gespielt. Hinter der Idee der Serie steckt der US-amerikanische Schriftsteller, Drehbuchautor und Produzent Eric Garcia.

Hier könnt ihr euch schon mal den Trailer ansehen und euch damit auch die Wartezeit bis zum Jahreswechsel verkürzen: