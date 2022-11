Alle Jahre wieder fallen Ende November Preise. Manche von uns bekommen schon Stress, wenn sie nur den Namen „Black Friday“ lesen. Um überstürzte Shopping-Fehlkäufe zu vermeiden, haben wir hier für euch eine Liste mit echten Fashion- und Beauty-Schnäppchen zusammengestellt – ganz nach dem Motto: Weniger ist mehr!

Aber Obacht: Wer den Tag und die Aktion von Grund auf verteufelt, sollte diesen Artikel jetzt bitte nicht weiterlesen.

Black Friday: Hier machst du jetzt wirklich gute Fashion- und Beauty-Deals

Der Black Friday kommt. Die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn. Die Schnäppchenjäger:innen unter uns fiebern dem Tag meist schon nervös entgegen. Aber: einfach willkürlich, ohne Maß und Ziel darauf loszushoppen ist wohl nicht gerade die beste Strategie für die Cyberwoche. (but no judging: you do you!)

Denn häufig landen dabei eben Dinge im Warenkorb, die wir weder brauchen, noch jemals vermisst hättet, wenn wir sie nicht gekauft hätten. In dem Artikel zeigen wir euch nun einige vergünstigte Fashion- und Beauty-Klassiker, die ihr immer gebrauchen könnt und bei denen es tatsächlich Sinn macht, sie genau jetzt zu shoppen. Ob ihr das dann tun wollt oder nicht, bleibt aber natürlich ganz euch überlassen. 😉

Los geht‘s!

1. Fashion

Jeans

Was kommt einfach nie – wirklich nie – aus der Mode? Genau, die Jeans – wenn sie dann auch noch gut sitzt, ist das Teil eine Anschaffung für die Ewigkeit. Na gut – vielleicht nicht gerade Ewigkeit – aber zumindest dürfte sie uns für viele Jahre begleiten. Am Black Friday gibt’s bei Levi’s auf einige Jeans sogar 50 Prozent. So bekommt ihr das Modell Ribcage Bootcut Jeans zum Beispiel für 65 Euro, statt 129,95 im Onlineshop.

Bild: Levi’s

Schmuck

Wenn es um Fashion geht, dürfen Accessoires natürlich auch nicht fehlen. Und welche Pieces bleiben einfach immer aktuell, egal welches Jahr oder welche Jahreszeit wir haben? Richtig, Goldschmuck! Bei Eve’s Jewels im Onlineshop gibt’s die Halskette, die gefühlt gerade irgendwie alle Influencer:innen tragen, für 49 Euro, statt 125 Euro. Die Kette Link des Wiener Schmucklabel kommt in 18 Karat Gelbgold Vergoldung daher. Die Aktion läuft hier übrigens noch bis zum 28. November.

Bild: eve’s Jewels

Wintermantel

Wir wissen ja nicht wie es euch geht, aber normalerweise können wir uns Wollmäntel erst im Frühjahr zum Schlussverkauf leisten. Umso besser, wenn wir rechtzeitig zum Winter einen schönen, zeitlosen aber dennoch angesagten Wintermantel bekommen. Bei Mango im Onlineshop oder auf zalando.at gibt’s in der jetzigen Cyberwoche den Mantel, der zu 65 Prozent aus Wolle besteht, für ca. 80 Euro, statt 160 Euro. Deal!

Bild: Mango

2. Beauty

Parfum

Von unserem Lieblingsduft werden wir einfach nie müde. Wie gut, dass viele Parfums am Black Friday 2022 ordentlich reduziert sind. Auf unserer Liste zum Beispiel ganz oben: das erfrischende Chance Eau Tender von Chanel. Regulär kosten 35ml ca. 71 Euro. Bei Marionnaud gibt’s jetzt 30 Prozent auf alles beim Kauf von zwei Produkten.

Bild: Chanel

Skincare

Hautpflege ist IMMER eine gute Investition, das steht fest. Egal ob für euch selbst oder als Geschenk. Im Beauty-Online-Shop Cosmeterie gibt’s zum Black Friday satte 50 Prozent auf das Gift the Glow Protect & Glow Set. Das heißt: Ihr zahlt statt 56 Euro, nur 28 Euro. Das Set enthält zwei der erfolgreichsten Bestseller der Kultmarke Paula’s Choice: BHA-Peeling & Moisturizer.

Bild: Paula’s Choice

Reinigungstool

Was darf am Abend einfach niemals fehlen? Das Abschminken. Bei Foreo gibt’s die Gesichtsbürste Luna to go jetzt für 54,50 Euro, statt 109 Euro. Ihr spart euch dabei also 50 Prozent und habt dann einen kompakten Begleiter für unterwegs. Wenn ihr euch schon länger ein neues Reinigungstool zulegen wolltet, dann solltet ihr das wohl besser jetzt tun. Happy Shopping!