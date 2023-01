„Dschungelcamp“, „Bachelor“ oder doch „Too Hot To Handle“: Diese drei Sternzeichen können einfach nicht genug von Reality-TV bekommen.

Für sie ist es viel mehr als nur ein Guilty Pleasure!

Zwillinge

Auch wenn es viele Zwillinge nicht gerne zugeben wollen: sie sind süchtig nach Reality-TV! Denn für sie ist es die perfekte Ablenkung von ihrem stressigen Alltag. Die Zwillinge, die ununterbrochen tausende To Dos auf ihrer Liste haben, können bei Reality-TV endlich mal richtig abschalten und sich in den Problemen, Dramen und Krisen der anderen verlieren. Zusätzlicher Bonus: sie lieben den Suchtfaktor. Denn ist man erst einmal in die Reality-TV-Falle getappt, will man einfach ALLE Shows sehen. Es gibt also immer ein neues Programm, in das sich die Zwillinge stürzen können.

Löwe

Löwen lieben Drama; ganz besonders, wenn sie nicht beteiligt daran sind. Denn sie bekommen einfach nicht genug davon, wenn sich Leute streiten, es zu Mega-Zickereien kommt oder jemand dramatisch mit Drinks um sich wirft. Das ist genau die Art von Unterhaltung, die die Löwen langfristig begeistert. Sie schauen also ALLE Formate in der Hoffnung, immer wieder Drama zu erleben. Zusätzlicher Bonus: wenn sie selbst einmal in einen Streit verwickelt sind, verwenden die Löwen nur allzu gerne die Taktiken und Tricks, die sie aus den Reality-Formaten gelernt haben-

Widder

Für die Widder ist Reality-TV eine Art Gesellschaftsstudie. Denn sie lieben es einfach, Einblick in den Alltag anderer Menschen zu bekommen und diese Shows eignen sich dafür perfekt. Am meisten gefällt ihnen an den Formaten aber, dass sie so viele Leute begeistern und man einfach mit jedem über die Shows lästern kann. Sei es in den Sozialen Medien oder mit der Kollegin am Mittagstisch: die Widder sind sich sicher, dass Reality-TV verbindet. Kein Wunder also, dass sie bei jeder neuen Staffel „Der Bachelor“ und „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ neue Kontakte knüpfen und eine neue Online-Community aufbauen.