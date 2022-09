Wenn die Stimmung draußen langsam trüber wird, dann ist es höchste Zeit, dass wir unseren Wohnraum cozy gestalten. Der Herbst bringt zum Glück zahlreiche Deko-Trends, die Ruhe, Wärme und gleichzeitig Energie und Kraft versprühen. Wenn ihr also noch ein bisschen Inspo für neue Interior-Elemente braucht – here you go!

Denn hier findet ihr fünf der schönsten Wohn-Trends, die für einen Wohlfühlfaktor sorgen.

1. Vasen, die zum Highlight im Raum werden

Vasen machen einfach alles besser. Denn sie eignen sich nicht nur hervorragend als Deko-Element, sondern sorgen auch dafür, dass wir unseren Wohnraum mit hübschen Blümchen und Pflanzen aufwerten. In diesem Herbst gilt: Je verspielter, desto besser! Denn klassische Vasen-Formen waren gestern. Heute setzen wir auf außergewöhnliche Formen, die das simple Einrichtungselement zu einem kleinen Kunstwerk machen.

2. Kerzen, die uns warm halten

Kaum hat sich der Sommer verabschiedet, weichen Deko-Gegenstände wie Kakteen oder Bast-Gegenstände und werden durch Kerzen, Kerzen und nochmal Kerzen ausgetauscht. Egal ob sie für eine kuschelige Atmosphäre sorgen, herrlich duften oder einfach herumstehen und dabei gut aussehen – mit Kerzen aller Art kann man einfach nie falsch liegen. Auch in diesem Herbst zählen sie zu den wohl beliebtesten Interior-Pieces, von denen man einfach nicht genug haben kann.

3. Statement Kissen, die nur so strahlen

Wer sich farbtechnisch nicht gerne festlegen und flexibel bleiben möchte, kann seinem Wohnraum mit verschiedenen Deko-Kissen einen neuen Anstrich verpassen. Hier ist alles erlaubt. Ob man sich nun ein wenig Dschungel-Feeling mit floralen und tierischen Mustern ins Wohnzimmer holt, verschiedene Knall-Farben mischt oder Kissen mit Sprüchen auf seinen Möbeln platziert; das Statement lautet hier in allen Fällen: Ich bin bereit für die kuschelige Jahreszeit!

4. Bilder, die unsere Wände beleben

Auch unsere vier Wände brauchen hin und wieder einen neuen Look. Wer jetzt allerdings keine Lust hat, den gesamten Raum neu auszumalen oder zu tapezieren, kann hier auch mit einer weit weniger aufwendigen Variante nachhelfen: Wandbilder in den unterschiedlichsten Größen sorgen für einen frischen Wind! Und auch unser Auge bekommt damit einen netten Ausgleich. Tipp: Man muss nicht immer alle Bilder samt Rahmen in die Wand nageln. Oft wirken die Kunstwerke oder Drucke genauso, wenn man sie an die Wand lehnt.

5. Mut zur Farbe, der uns Motivation bringt

Mal ehrlich: Minimalistische Wohn-Trends haben wir schon hundert Mal gesehen. Und ja, auch wir finden diesen Stil schön – allerdings schadet es auch nicht, ab und zu über seine Grenzen zu gehen und sich ein bisschen mehr zu trauen. Ein paar Highlight-Pieces in knalligen Farben werten jeden Raum auf und sorgen so auch für gute Laune. Und das bringt Motivation. Dann hat man eigentlich schon gewonnen, richtig?