Du möchtest deine Haare wachsen lassen, aber gleichzeitig auch etwas Pepp in die unbeliebte Übergangslänge bringen? We got you covered! Denn dann ist der sogenannte „Octopus Haircut“ wohl genau das richtige für dich. Wir verraten dir, was den Look ausmacht und wie du den Haircut stylst.

Spoiler: Angst vor Stufen und wilden Layers solltest du nicht haben!

Deshalb ist der „Octopus Haircut“ perfekt für schulterlanges Haar

Es ist gefühlt irgendwie immer dasselbe: Der letzte Friseur-Besuch ist schon ein Weilchen her und der ursprünglich kurze Bob hat inzwischen eine solide Länge erreicht. Doch kaum hat man schulterlanges Haar, stellt man sich unweigerlich die Frage, ob man die Haare wieder abschneiden lassen sollte? Denn eigentlich hätte man ja auch gerne mal wieder eine lange Mähne. Wäre da nur nicht diese doofe Übergangslänge. Falls du dich gerade ertappt fühlst, dann haben wir jetzt einen heißen Tipp für dich. Klar, ein kurzer Box Bob à la Hailey Bieber geht natürlich immer, aber wie wär’s stattdessen mal mit einem angesagten Stufenschnitt? Interessiert? Dann solltest du unbedingt über einen sogenannten „Octopus Haircut“ nachdenken!

Mal abgesehen davon, dass Layers gerade wieder mega angesagt sind, ist dieser Haarschnitt einfach perfekt, wenn man gerade eine Übergangslänge trägt und diese etwas auffrischen möchte. Nur, weil man die Haare wieder wachsen lässt, heißt das ja noch lange nicht, dass man sie nicht trotzdem neu stylen kann, oder? Eben! Wir geben zu: Oktopus in Kombination mit Haaren klingt im ersten Moment etwas exotisch und abenteuerlich, doch we promise: die Frisur ist absolut alltagstauglich und obendrein auch noch mega stylish!

Das macht den Look aus

Beim „Octopus Haircut“ dreht sich alles um viele Stufen sowie verschiedene fransige Längen. Vereinfacht gesagt, handelt es sich hierbei um eine cute Mischung aus dem braven „Rachel Cut“ und dem frechen „Shag Cut“. Beim Oktopus-Schnitt werden die Stufen allerdings in der Länge schmaler und bekommen an den Spitzen eine geschwungene Form – und genau dieser Look erinnert an eine Krake. Die Stufen beginnen dafür etwa auf Kinnhöhe. Der Schnitt eignet sich deshalb auch perfekt für all´diejenigen, die ihre Haare mindestens schulterlang tragen. Wer mag, kann den Hairstyle übrigens auch noch mit Curtain Bangs kombinieren.

Der Haarschnitt umrahmt das Gesicht und verleiht der Mähne gleichzeitig Volumen und mehr Textur. Deshalb ist er gerade für feines Haar besonders gut geeignet. Doch auch Menschen mit besonders dickem Haar können von dem Schnitt profitieren. Denn gerade die Stufen im vorderen Bereich führen dazu, dass das Haar hier leichter wird und schwungvoller wirkt.

Nicht nur wir, sondern auch unzählige User auf Social Media feiern den Schnitt! Vor allem deshalb, weil die Frisur nicht nur mega ausschaut, sondern außerdem auch noch mega praktisch und easy zu stylen ist, versprochen.

So stylst du den Haircut

Tatsächlich gibt es fast keine Frisur, die leichter zu stylen ist als der Oktopus-Schnitt. Im Grunde hast du hier zwei Möglichkeiten: Wenn du die Haare an der Luft trocknen lässt, wirkt der Schnitt besonders rockig und frech. Diese Variante ist vor allem jetzt im Sommer ultrapraktisch.

Natürlich kannst du aber auch mit Rundbürste und Föhn arbeiten. Die Frisur wirkt dadurch nicht nur glatter, du bekommst auch garantiert das Volumen, das du dir wünscht, und kreierst gleichzeitig die nach außen fallenden Spitzen. Denke vor dem Föhnen unbedingt an einen Hitzeschutz. Und Apropos: Gesunde Haarspitzen sind die Voraussetzung für einen schönen Octopus Haircut. Gib zum Schluss also noch ein pflegendes Öl oder Haarserum in die Spitzen, damit diese richtig schön glänzen und nicht trocken aussehen. Et voilà – viel Spaß beim Nachstylen!