Schocknachricht aus der Serienwelt: Schauspieler Angus Cloud ist im Alter von 25 Jahren überraschend gestorben. Bekannt wurde er durch seine Rolle Fezco in der HBO-Serie „Euphoria“.

Die Familie des Verstorbenen veröffentlichte ein berührendes Statement zu seinem Tod.

„Euphoria“-Star Angus Cloud ist tot. Mit nur 25 Jahren ist der Schauspieler in seinem Zuhause in Oakland, Kalifornien gestorben, wie TMZ berichtet. Die Familie des Verstorbenen veröffentlichte eine emotionale Botschaft. „Mit schwerem Herzen mussten wir uns heute von einem unglaublichen Menschen verabschieden. Als Künstler, Freund, Bruder und Sohn war Angus für uns alle in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes“, heißt es darin.

Wie Clouds Familie berichtet, sei sein Vater vor wenigen Tagen gestorben. Mit dem Verlust habe der 25-Jährige „intensiv zu kämpfen“ gehabt, wie es weiter heißt. „Der einzige Trost, den wir haben, ist das Wissen, dass Angus jetzt wieder mit seinem Vater vereint ist, der sein bester Freund war“, so das Statement weiter. Die Todesursache ist laut Polizei noch nicht bekannt. Eine Untersuchung folgt.

Der Tod von Cloud kam für viele vollkommen unerwartet. Unzählige Fans und Schauspielkolleg:innen verabschiedeten sich bereits von dem „talentierten Schauspieler“, wie ihn viel nannten. „Euphoria“-Regisseur Sam Levinson fand besonders emotionale Worte für den 25-Jährigen. „Es gab niemanden wie Angus. Er war zu besonders, zu talentiert und viel zu jung, um uns so schnell zu verlassen. Er hatte auch, wie viele von uns, mit Sucht und Depressionen zu kämpfen. Ich hoffe, er wusste, wie viele Herzen er berührte. Ich liebte ihn. Ich werde immer. Ruhe in Frieden und Gott segne seine Familie.“

We are incredibly saddened to learn of the passing of Angus Cloud. He was immensely talented and a beloved part of the HBO and Euphoria family. We extend our deepest condolences to his friends and family during this difficult time. pic.twitter.com/PLqkz5Rshc