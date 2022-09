Leben wir, um zu arbeiten oder arbeiten wir, damit wir gut leben können? Während viele von uns so dahin sinnieren, haben anderen den Sinn ihres Lebens schon längst gefunden. Und auch folgende drei Sternzeichen stoßen demnächst auf die eine Sache, die sie wirklich erfüllt.

Welche das sind, lest ihr hier.

Fische

Für den Fisch gibt es nichts Wichtigeres, als ein harmonisches und ausgewogenes Leben zu führen. Das ist ihm bisher auch immer sehr gut gelungen. Doch eines hat ihm dabei immer gefehlt: Wofür eigentlich? Auf der Suche nach seiner Bestimmung, erhält das Sternzeichen jetzt endlich einen Hinweis, in welche Richtung es gehen soll. Wir sagen nur so viel: Das Leben des Fisches könnte sich in Kürze vollkommen auf den Kopf stellen, denn auch wenn er bereits grobe Umrisse für seine Lebensplanung hatte, kommt am Ende doch immer alles ganz anders, als geplant.

Waage

Für die Waage zählt im Leben nur eines: Sie möchte glücklich sein. Ein Rezept hat sie bisher aber noch nicht dafür gefunden. Stattdessen hat es in der Vergangenheit einfach immer irgendwie geklappt. Was, wenn wir sagen, dass das Sternzeichen schon bald die ultimative Formel dafür findet, wie sie am besten happy und zufrieden sein kann? Denn es dauert nicht mehr lange, da erkennt das Sternzeichen, was im Leben wirklich zählt. Und genau das nimmt es schlussendlich auch zum Anlass, um die eine oder andere Sache im Alltag zu verändern und dadurch pures Glück zu spüren.

Steinbock

Nur die Liebe zählt – so könnte man das Lebensmotto des Steinbocks ungefähr einordnen. Allerdings hat es bisher noch nie so richtig Klick gemacht, wenn er auf verschiedene Personen getroffen ist. Doch das wird sich schon sehr bald ändern. Denn das Sternzeichen erlebt jetzt eine Begegnung der besonderen Art. Das Treffen wird richtungsweisend sein und zeigt dem Steinbock, wofür es sich zu leben lohnt. Umso besser, wenn der neu gefundene Sinn des Leben auch eine Prise Romantik enthält, nicht wahr? Und genau das erlebt das Sternzeichen jetzt auch!