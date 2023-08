Band-T-Shirts are back! Coole Prints und witzige Schriftzüge auf T-Shirts sind wieder da, und wie so vieles, was in den 90ern schon in war, feiern jetzt auch die Merch-Pieces unserer Lieblingsbands, Sängerinnen und -Sängern wieder ihr Comeback. Anstatt die Shirts einfach zum Schlafen anzuziehen, integrieren wir sie jetzt aber stylish in unsere Outfits.

Wir zeigen euch drei coole Looks zum Nachstylen!

Band-T-Shirts & Maxi-Röcke

Shoutout an die Wiener Influencerin @iamchristlclear, die uns mit ihrem aktuellen #Stylinspo-Posting zu dieser Fashion-Story inspiriert hat. Ihr Reminder: „wear your maxiskirts with an oversized T-Shirt and listen to your old TLC-Records once in a while“ – gesagt, getan! Mit „No Scrubs“ im Ohr haben wir doch auch gleich in unserem Klamotten-Fundus gewühlt, um unsere Band-T-Shirts aus vergangenen Tagen zu suchen. Denn stylisher kann ein Look ja wohl wirklich nicht aussehen! Christl macht’s vor und kombiniert ihr TLC-Shirt mit einem Maxi-Rock aus Satin. Für den absoluten Hingucker sorgen ihre goldenen Accessoires wie Ohrringe, chunky Mules und Taillengürtel. Und die Tasche erst! Talk about details – ein absolut gelungenes Outfit, das wir ASAP nachstylen wollen!

Der Look zum Nachstylen:

Mit diesen Pieces könnt ihr euer Lieblings-Band- oder Artist-Shirt im „iamchristlclear“-Look nachstylen.

Denim-Bermuda & Cowboy-Boots

Boss-Barbie-Vibes bei Mom-Bloggerin Victoria aka @victorypug. WIE STYLISH KANN MAN BITTE SEIN? Das fragen wir uns sowieso bei so ziemlich jedem von Victorypugs Outfit Posts. Dieser Look hat es uns aber besonders angetan! Ok ok, das Barbie-Shirt ist jetzt zwar keine Band, aber der aktuelle Hype um die Puppe unserer Kindheit gleicht schon fast der Fan-Mania einer Teenie-Boyband, drum lassen wir das jetzt mal als Band-T-Shirt durchgehen. So simpel und dennoch sowas von stylish: Victoria kombiniert ihr Barbie-Shirt mit Denim-Bermudas und Cowboy-Boots. Sonnenbrille, stylishe Bag und chunky Hoops runden den lässigen Look perfekt ab – LIEBEN WIR!

Der Look zum Nachstylen:

Band-T-Shirt ausgepackt und diese Pieces dazu kombinieren!

Pop of Color!

Wir schließen uns dem Motto von Influencer Ricardo Simonetti an und sagen „mehr ist mehr“! Wie cool knallige Farben miteinander kombiniert werden können, zeigt dieser bunte Band-Pulli von Nirvana. Einfach ALLES an diesem Look ist eine 10/10! Wer farbenfrohe Band-T-Shirts oder Pullover besitzt, stylt diese am besten so wie Riccardo mit baggy Jeans und cozy Sneaker. Bunte Handyhülle und der auffällige Hut sorgen für mehr als einen extra Hingucker. Spätestens jetzt sind wir sowas von in Konzertlaune – wir sind dann mal Tickets für das nächste Festival buchen!

Der Look zum Nachstylen:

Mit diesen bunten Pieces machen wir unsere geliebten Band-Pullis zum absoluten Hingucker!