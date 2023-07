Weiß ist in diesem Sommer total angesagt! Vor allem weiße Kleider in Mini-, Midi- oder Maxilänge machen dem „kleinen Schwarzen“ ordentlich Konkurrenz. Lieben wir! Denn nichts sieht stylischer und sommerlicher aus, als ein weißes Kleid. Obendrein lässt sich der Allrounder total vielseitig kombinieren – egal ob elegant, sportlich oder im casual Business-Look, hier ist für jeden etwas dabei!

Wir haben ein schlichtes weißes Kleid zu drei verschiedenen Outfits kombiniert – natürlich mit jeder Menge Pieces zum Nachstylen!

Weißes Kleid: Drei coole Looks zum Nachstylen

Wer von euch noch kein weißes Kleid im Schrank hat, sollte sich unbedingt eines zulegen! Wie vielseitig man das It-Piece des Sommers stylen kann, zeigen wir euch hier:

1. Elegant

Für den eleganten Style braucht es bei diesem Kleid nicht viel. Unser Motto lautet hier: weniger ist mehr. Ein Basic weißes Kleid ist ohnehin schon classy genug. Ein paar Accessoires reichen aus, um den Look Dinner- und Party-tauglich zu stylen. Dafür kombinieren wir das Dress mit Mules mit kleinem Block-Absatz und einer dezenten Clutch. Goldene Accessoires verleihen dem Outfit den perfekten Party-Glow. Wer’s etwas auffälliger will, greift zusätzlich zu rotem Lippenstift!

2. Sportlich

Von super elegant zu absolut sportlich – nichts leichter als das! Statt High Heels ziehen wir gemütliche Sneaker an. Für den extra sportlichen Look kombinieren wir Bauchtasche und Kappe zum weißen Kleid und peppen den Look mit schlichtem Silber-Schmuck auf. Egal, ob Shopping-Trip mit der BFF oder Wochenend-Ausflug ins Museum – dieses Outfit ist nicht nur stylisch, sondern vor allem auch total bequem!

3. Business-casual

Auch für einen casual Tag im Office lässt sich das weiße Basic-Kleid toll kombinieren! Wir tragen dazu schlichte schwarze Pantoletten und einen großen Shopper aus Leder, in dem genug Platz für Laptop & Co ist. Upgegraded wird der Look mit goldenen Hoops und Halskette mit unseren Sternzeichen (gotta love a little Astro-Vibe!) – Sonnenbrille auf und schon geht’s ab ins Büro. Gut gestylt arbeitet sich es gleich doppelt so motiviert!