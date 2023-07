Dieses Basic-It-Pieces sollten wir alle im Kleiderschrank haben: ein schwarzes, schlichtes Midi- oder Maxi-Kleid zählt zu den Must-Haves der Saison! Wir kommen schon gar nicht mehr ohne das Basic-Teil aus. Warum wir es so lieben? Ein schwarzes Kleid lässt sich unglaublich vielseitig stylen. Von elegant über sportlich bis hin zum lässigen Beach-Outfit – schwarz geht einfach immer!

Unsere Wahl ist auf ein schwarzes, ärmelloses Schlauchkleid in TankTop-Optik gefallen. Wir zeigen euch unsere drei Lieblings-Looks zum Nachstylen!

Schwarzes Kleid: Drei coole Looks zum Nachstylen

3, 2, 1 – Shopping-Laune! Wir haben da ein paar richtig coole Teile für euch rausgesucht, mit denen ihr das Black Dress stylen könnt:

1. Elegant

Mal wieder keinen Plan, was du zum Dinner mit deinen BFFs anziehen sollst? We got you covered! Schnapp dir ein schwarzes Kleid und peppe es mit Accessoires auf. Cute schwarze Pantoletten mit Absatz, goldene Hoops und eine dezente Kette verpassen dem Dress eine schlichte Eleganz. Kombiniert mit einer auffälligen Tasche und Statement-Sonnenbrille bekommt der Look absolutes Diva-Feeling, lieben wir!

2. Beach-Look

Perfekt zum Überwerfen für den Strand: Bikini in knalligen Farben anziehen und das Kleid einfach drüberziehen. Mit gemusterten Pantoletten und stylischer Korbtasche wird der Look auch am Strand zum Hingucker. Sonnenbrille und Strandtuch eingepackt und schon kann der entspannte Beach-Day starten – und auch für den Ausklang in der Beach-Bar seid ihr damit perfekt gestylt. Aja, und bitte nicht aufs Einschmieren vergessen!

3. Sportlich

Unser Favorit-Look für einen entspannten Shopping-Tag mit der BFF: ein schwarzes Kleid total gemütlich und sportlich stylen! Denn wie wir wissen, legen wir bei unseren ausgiebigen Trips durch die Läden oftmals den ein oder anderen Kilometer zurück … Schnappt euch dafür einfach ein paar weiße Sneaker und eine coole Kappe. Lässige Cross-Body-Bag dazu kombiniert und eine schnelle Brille aufgesetzt und schon kann die Jagd nach den heißesten Schnäppchen der Stadt beginnen!