Tipps, wie man das perfekte Verbrechen begeht, hat sich ein Dieb in Deutschland mit Sicherheit nicht angesehen. Denn sonst hätte er seinen Diebeszug vermutlich etwas anders vorbereitet. Der Mann stahl nämlich eine laufende Kamera und filmte seine Flucht die ganze Zeit über live.

Kein Wunder, dass ihm die Polizei sofort auf der Fährte war.

Dieb klaut Kamera und filmt sich live

Kameras sind so eine Sache … in super wichtigen Situationen vergisst man meistens, auf Aufnahme zu drücken und in Momenten, die besser nicht an die Öffentlichkeit geraten, filmt man natürlich alles live mit. Davon kann ein Dieb in Deutschland jetzt ein Lied singen. Denn der Mann machte sich in Sachsen auf einen diebischen Streifzug und hatte es dabei auf eine Kamera abgesehen. Doch was er dabei nicht bedacht hat: Die Kamera, war zu diesem Zeitpunkt an.

Also filmte sie auch den Moment, als der Mann das teure Objekt von einem Privatgrundstück klaute und damit das Weite suchte. Ganz so lange dauerte seine Flucht allerdings nicht an. Denn da die Liveübertragung aktiv war und der gesamte Fluchtweg ins Netz übertragen wurde, konnte ihn die Polizei relativ schnell und ohne spektakuläre Verfolgungsjagd finden.

Mann war der Polizei bereits bekannt

Wie die Beamten dann feststellen mussten, war der Mann bereits aufgrund mehrerer Vergehen polizeibekannt. Also war es auch ziemlich einfach, den Wohnort des Diebes zu eruieren. Und weil der Täter vermutlich nicht damit gerechnet hat, dass ihm die Polizei so schnell – oder überhaupt – auf die Schliche kommt, hat er sein Diebesgut scheinbar auch nicht versteckt … oder daran gedacht, eine Zeit lang nicht daheim aufzukreuzen.

Also beschlagnahmte die Polizei die Kamera – ob sie zu diesem Zeitpunkt immer noch lief, ist nicht bekannt. Schließlich konnte diese dann auch mit ihren rechtmäßigen Besitzern wieder vereint werden. Der Mann bekam eine Anzeige wegen Diebstahls und überlegt sich in Zukunft bestimmt zweimal, auf welche verräterischen Objekte er es noch abgesehen hat.

Das Video ist im Netz leider nicht mehr auffindbar – we know, wir hätten es auch ziiiieeemlich gerne gesehn! 😉