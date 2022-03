Es kommt immer wieder vor, dass Urlauber in ihren Airbnbs versteckte Kameras finden. Damit ihr diese aber nicht erst im Nachhinein findet, wie viele andere Urlauber, gibt ein Ex-Hacker auf TikTok in einem viralen Video Tipps, wie ihr die versteckten Kameras ganz einfach erkennen könnt.

Das Video hat inzwischen satte 33,5 Millionen Aufrufe.

Versteckte Aufnahmegeräte in Airbnbs

Immer wieder erzählen Urlauber von Horrorgeschichten, sie hätten in ihrem Airbnb versteckte Kameras gefunden. Kein Wunder also, dass sich nun einige Urlauber zweimal überlegen, ihr Ferienapartment über die Plattform zu buchen. Eigentlich müssten vom Gastgeber alle Kameras inklusive Security-Kameras auf ihrem Angebot online ausgewiesen werden und ob diese ein- oder aufgeschaltet sind. Zumindest laut den Community-Guidelines der Buchungsplattform. Doch daran scheinen sich nicht alle zu halten und nutzen das Vertrauen ihrer Gäste schamlos aus.

So erkennt ihr versteckte Kameras laut Ex-Hacker

Auf TikTok verrät User Marcus Hutchins nun, welcher sich als ehemaliger Hacker bezeichnet, wie man diese versteckten Kameras am besten erkennt und wo sie in der Regel zu finden sind. Meist sollen sie sich in gewöhnlichen Gegenständen wie Uhren, Rauchmeldern und USB-Ladegeräten befinden. Besonders häufig sind die Kameras offenbar im Feuermelder über dem Bett versteckt. Dort sollte man somit zuerst nachsehen.

Es gibt sogar einen Trick, mit denen man Aufnahmegeräte sofort entlarven könne. „Ein Weg, um zu sehen, ob es sich um einen Gegenstand oder eine Kamera handelt, besteht darin, dieses mit einem hellen Licht zu beleuchten“, so der TikTok-User. Falls es sich um eine Kamera handelt, ist eine blaue Reflexion in der Kameralinse zu sehen. Also einfach die Handy-Taschenlampe benutzen und das verdächtige Objekt im gebuchten Apartment beleuchten.

Nachtsichtkameras erkennen

Einige Spanner würden in ihren Airbnbs sogar noch weiter gehen und Nachtsichtkameras verwenden, um ihre Gäste zu filmen. Aber auch dafür gibt Marcus Hutchins Tipps, um diese zu finden. Nachtsichtkameras verwenden Infrarot-LEDs, um im Dunkeln filmen zu können. Aber um diese zu erkennen, müsst ihr alle Lichter ausschalten und in den Selfie-Modus eures Handys gehen. In der Front-Kamera müssten die LEDs der Kamera dann tatsächlich zu sehen sein.

Beim nächsten Airbnb-Aufenthalt wisst ihr nun, was zu tun ist. Alles, was ihr braucht, um die Kameras zu erkennen, ist euer Smartphone.