Es geht wieder los: Die wohl beliebteste Reality-Show seit den Kardashians startet in die nächste Runde. Denn wie Netflix jetzt bekannt gegeben hat, ist die fünfte Staffel von „Selling Sunset“ schon sehr bald auf dem Streamingdienst zu sehen.

Es gibt einige Überraschungen und auch einen Neuzugang!

„Selling Sunset“: An diesem Tag startet Staffel 5

Wer seinen Alltag mal so richtig vergessen und in das crazy Leben der Schönen und Reichen in West Hollywood eintauchen möchte, sieht sich am besten „Selling Sunset“ an. Die Reality-Show rund um die wohl dramatischsten Immobilienmaklerinnen aller Zeiten zählt zu den erfolgreichsten Serien auf Netflix. Aus diesem Grund gibt es mittlerweile auch schon vier Staffeln zu sehen.

Die letzte Staffel feierte erst im November vergangenen Jahres Premiere und hat uns teilweise schockiert zurückgelassen. Umso spannender ist es jetzt zu erfahren, wie das Drama der Arbeitskolleginnen, die teilweise Freundinnen und teilweise auch echte Feindinnen sind, weitergeht. Das Beste: Teil fünf lässt nicht mehr lange auf sich warten! Wie der Streamingdienst jetzt bekannt gegeben hat, startet die neue Staffel schon am 22. April 2022.

Ein Neuzugang soll ordentlich aufmischen

Dass die neue Staffel so einige Überraschungen bereithält, hat uns bereits der Teaser verraten. Neben der Beziehung zwischen Jason Oppenheim und Chrishell Stause (die mittlerweile wieder getrennte Wege gehen) gibt es natürlich auch wieder ein pikantes Drama zwischen Christine Quinn und den anderen. Und auch eine neue Maklerin stößt zur Gruppe dazu!

Chelsea Lazkani ist der Neuzugang in Staffel fünf! Bereits vorab verrät sie dem US-Magazin People über die neuen Folgen: „So etwas habt ihr noch nie zuvor im TV gesehen …“. Okay, wow, sie macht es ja ganz schön spannend! Aber als wären die Grusel-Hochzeit, die fancy Baby-Party und die täglichen Outfits von Christine nicht schon genug Spektakel, können die Zuseherinnen und Zuseher also noch spannendere Szenen erwarten.

Wie Chelsea dem Magazin weiter erzählt, freue sie sich auf die Gelegenheit. „Für mich persönlich sah ich dies als Chance, Türen in einer Branche zu öffnen, der es an Vielfalt gefehlt hat und in der Minderheiten unterschätzt werden.“ Die Immobilienmaklerin ist übrigens verheiratet und hat zwei Kinder. Jetzt sei es für sie an der Zeit, zu zeigen, was sie im Immobiliengeschäft drauf hat!

Werdet ihr die neue Staffel anschauen? Ja, natürlich! Nein

