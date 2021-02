Schön langsam wird die Auswahl für den diesjährigen Bachelor Niko Griesert immer kleiner. Denn nach der gestrigen Folge sind nur noch sechs Kandidatinnen im Rennen um die letzte Rose.

Der 30-Jährige schickte gleich drei Frauen nachhause. Für eine der Kandidatinnen gab es sogar schon vor der Entscheidungsnacht eine Rose.

Knutscherei mit Stephie bei Gruppendate

Von ursprünglich 22 Kandidatinnen sind nach Folge 6 der aktuellen Staffel von “Der Bachelor” nur noch sechs Frauen übrig, die um das Herz von Niko Griesert kämpfen. Denn in der Nacht der Rosen musste sich der 30-Jährige von zwei Kandidatinnen verabschieden. Und die Entscheidung fiel Niko absolut nicht leicht. Bei einem spektakulären Gruppendate mit Mimi, Linda, Stephie und Jacqueline in einem Salzbergwerk merkt er, dass er Gefühle für mehrere Frauen hat. Auf Tuchfühlung geht er dann aber schließlich mit Stephie und für die 25-Jährige gibt’s in den Bergen den zweiten Kuss vom Rosenkavalier. Eine komische Situation für sie und BFF Mimi, der sie später auch von dem Kuss erzählt. Denn die 26-Jährige kam dem Bachelor selbst schon sehr nahe und hat ebenfalls bereits Gefühle für ihn entwickelt.

Esther nennt Niko einen “Assi”

Danach ging’s für Niko zu einem zweiten Gruppendate mit Jacqueline, Michele, Karina und Esther auf die Zugspitze. Und dort kommt es zu einer etwas angespannten Situation zwischen Niko und Esther. Denn als er Karina bei einer Schneeballschlacht im Nacken trifft, meint Esther im Scherz: “So etwas nennt sich Gentleman? Toller Bachelor, was bist du für ein Assi!”. Doch für Niko ist diese Aussage alles andere als lustig und spricht das auch an: “Das war ein bisschen drüber. Mich trifft sowas.” Als Esther später dann auch noch meint, sie habe keine Angst davor, rauszufliegen und Niko im Einzelinterview meint, die Beziehung zwischen den beiden würde “stagnieren”, ist sofort klar: Sie wird später am Abend wohl keine Runde weiter kommen. Ganz anders als Hannah, die bei einem Einzeldate mit dem Bachelor sogar schon vorab eine Rose bekommt.

Und auch diese fünf Frauen dürfen sich freuen, eine Runde weiter zu sein.

Der Bachelor: Das sind die letzten sechs Kandidatinnen

Neben Hannah bekamen auch noch fünf weitere Kandidatinnen in der Entscheidungsnacht eine Rose von Bachelor Niko. Weiter sind auch Mimi, Stephie, Michele, Karina und Linda. Esther und Jacqueline mussten die Villa leider verlassen.

Alle Folgen von “Der Bachelor” bei TVNOW.