Theresia Fischer wurde durch ihre Teilnahme an dem Format „Germany’s Next Topmodel“ im Jahr 2019 bekannt. Damals sorgte vor allem ihre Live-Hochzeit mit Partner Thomas während des Finales der Show für jede Menge Gesprächsstoff. Nun verrät das Model, dass sie die Trauung bereut!

Theresia und Thomas sind nun bereits seit einem Jahr getrennt.

GNTM-Model Theresia Fischer bereut Live-TV-Hochzeit

Bei „Germany’s Next Topmodel“ landete Theresia Fischer 2019 auf dem elften Platz, seitdem sorgt sie irgendwie immer wieder für Schlagzeilen. Mal wegen eines Kuscheltiers namens Herbert, dann wegen der Verlängerung ihrer Beine. Und nicht zu vergessen: die Live-Hochzeit im TV. Während des Finales der 14. Staffel des Castingformats gab Theresia ihrem Partner Thomas Behrend vor aller Welt das Ja-Wort. Doch genau diesen Liebesbeweis bereut sie heute.

Auf Tiktok gehen gerade mehrere Clips viral, die Ausschnitte eines neuen Interviews von Theresia Fischer zeigen. In dem Youtube-Format „Fundbüro der Liebe“ spricht das Model erstmals ausführlich über ihre Beziehung zu Thomas und die medienwirksame Hochzeit im Jahr 2019.

Thomas habe tatsächlich nichts von Spontan-Hochzeit gewusst

Gleich zu Beginn erklärt sie, dass Thomas nichts von der geplanten Hochzeit gewusst habe. Er selbst habe den Stein allerdings ins Rollen gebracht, da er der Produktion erklärt habe, dass er Theresia heiraten möchte. Über die Überraschung am Abend des Finales habe er sich laut dem Model allerdings nicht gerade gefreut. „Ich wusste ja, dass er das Rampenlicht mag. Und bei der Aftershow-Party war er noch ganz glücklich und hat sich beglückwünschen lassen. Aber als wir dann im Hotelzimmer waren, da ist auf einmal die Bombe geplatzt.“, erklärt sie in dem Interview. Das Paar habe sich daraufhin heftig gestritten. Laut Theresia habe er sie nach der Hochzeit gefragt: „Wie konntest du mir das antun? Was soll ich jetzt meiner Familie sagen?“

Hochzeit war ein „riesengroßer Fehler“

Über die Hochzeit sagt das Model rückblickend nun: „Würde ich nie wieder machen. Es war ein riesengroßer Fehler.“ Denn wenige Monate nach der Live-Hochzeit bei GNTM bemerkte Theresia, dass sich etwas in ihrer Beziehung verändert hatte. Ihr Mann habe sich ein „Leben wie im Hochglanzmagazin“ gewünscht. Dass ein solches Leben aber nicht echt sei, habe ihn offenbar nicht interessiert. Zudem habe er Theresia gedrängt, auf Events zu gehen. „Er war ein Narzisst“, sagt Theresia über Thomas.

Im September 2022 trennten sich die beiden schließlich. In dem Interview erinnert sich Theresia an die Trennung. „Er hat zu mir gesagt: ‚Ich werde die gemeinsamen Auftritte mit dir vermissen, die roten Teppiche, das Essen gehen …‘ Er hat nicht gesagt, dass er mich vermisst, nein, er hat das Hochglanzmagazin vermisst.“, so die TV-Bekanntheit.

Inzwischen ist Theresia mit einem neuen Partner zusammen – ihrer „Jugendliebe“. Dazu verrät sie: „Es klingt kitschig, aber es ist daraus ein Happy End geworden. Mein [neuer] Partner hat mich aus einer ganz starken, toxischen Beziehung befreit.“