Die Ex-GNTM-Kandidatin Theresia Fischer legte sich Anfang 2022 zum zweiten Mal unters Messer, um ihre Beine zu verlängern. Jetzt zieht die 30-Jährige eine erste Bilanz. Wie das Model verrät, hat sich ihr Sexleben dadurch verbessert.

Für mehr Spaß im Bett greifen manche offenbar zu extremen Mitteln.

Theresia Fischer hat 2019 mit ihrer Teilnahme an „Germany’s Next Topmodel“ für ordentlich Gesprächsstoff gesorgt. Zur Erinnerung: Sie hat die gesamte Staffel über mit ihrem Stoff-Murmeltier Herbert gekuschelt, im Finale geheiratet und während einer Sendung erzählt, dass sie sich ihre Beine um 8,5 Zentimeter verlängern ließ. Damals erklärte sie, aus welchem Grund sie sich für die Beinverlängerung entschieden hat: „Ich wurde in der Schule und auch in der Uni viel gemobbt, wurde im wahrsten Sinne des Wortes ‚klein‘ gemacht. Deswegen habe ich mich irgendwann zu der OP entschlossen und habe den Eingriff bis heute nicht bereut, weil er mein Selbstwertgefühl unheimlich gestärkt hat.“

Vor etwa einem Jahr ließ sich die 30-Jährige dann erneut unters Messer legen. Ihre Beine wurden um weitere 5,5 cm verlängert. Damit kommt das Model nun auf insgesamt 113 Zentimeter Beinlänge. Für ihren Traum musste die Blondine einen äußerst schmerzhaften Heilungsprozess über sich ergehen lassen – es kam dabei sogar zu Komplikationen. Denn ein Eiterherd habe sich unter ihrer Haut gebildet und musste operativ entfernt werden. Dass sich die rund 50.000 Euro, die sie in die Eingriffe steckte, aber definitiv gelohnt haben, verrät das Model jetzt in einer ersten Bilanz. Sie habe durch die zweifache Beinverlängerung nun sogar besseren Sex.

„Ich bin mit meinen Beinen sehr flexibel geworden“

Bereits vor der OP erklärte sie auf Instagram, dass gewisse Sexstellungen mit ihren Beinen einfach nicht möglich seien. „Ich kann nicht in die Hocke gehen und falle immer nach hinten um. Außerdem habe ich im Bett keine Flexibilität“, so Theresia. Gegenüber der deutschen Zeitung Bild zieht das Model nun also ein erstes Fazit, was ihr Sexleben betrifft. „Mein Sex ist jetzt besser!“, schwärmt sie. „Ich bin mit meinen Beinen sehr flexibel geworden, habe mehr Spielraum im Bett. Sex ist in einer Beziehung sehr wichtig, man fühlt sich begehrt. Ich gehöre nicht zu den Frauen, die sich erst mit 50 austoben, sondern war nie ein Kind von Traurigkeit.“, so die 30-jährige Blondine.

Übrigens: Wer sich nun fragt, mit wem sich Theresia derzeit im Bett vergnügt: Auf Social Media verriet sie, dass sie nach ihrer Trennung von Thomas Behrend noch nach einem „passende Pendant“ sucht.