Traurige Nachrichten aus der Modewelt: Das Supermodel Tatjana Patitz ist tot. Die in Hamburg geborene Deutsche ist im Alter von nur 56 Jahren in ihrer Wahlheimat Kalifornien verstorben. Sie zählte zu den gefragtesten Supermodels der 1990er-Jahre.

Das Model erlag einer schweren Krebserkrankung.

Model Tatjana Patitz stirbt mit 56 Jahren an Brustkrebs

Sie zierte die Titelseiten zahlreicher Modemagazine und gehörte neben Kolleginnen wie Cindy Crawford und Naomi Campbell zu den erfolgreichsten Supermodels der 1980er und 1990er Jahre. Nun steht die Modewelt unter Schock: Das ehemalige Topmodel Tatjana Patitz verstirbt überraschend im Alter von nur 56 Jahren. Das gab ihre Agentin Corinne Nicolas jetzt bekannt. Demnach erlag das Model einer Brust-Krebserkrankung. Wie lange sie bereits gegen die schwere Krankheit kämpfte, ist allerdings nicht bekannt.

„Tatjana ist heute Morgen [11.1.] in Kalifornien gestorben. Die Todesursache war Brustkrebs. Sie wird von ihrem Sohn, ihrer Schwester und ihren Eltern überlebt. Unnötig zu sagen, dass wir alle von ihrem Tod am Boden zerstört sind. Sie war eine mitfühlende Seele, gütig und großzügig im Herzen“, wird Nicolas von Insider zitiert.

Supermodels trauern um Kollegin

Nicht nur für Familie und Freunde, sondern auch für die Mode-Welt ist es ein großer Verlust. Und der plötzliche Tod des Supermodels hat auch bei ihren Model-Kolleginnen große Trauer ausgelöst: Claudia Schiffer schreibt zum Beispiel auf Instagram: „Sie war ein echtes Mitglied der Supermodel-Gang und es ist schwer zu verstehen, dass jemand so jung von uns gegangen ist“. Weiters schreibt sie: „Es war eine Freude, mit ihr zu arbeiten“.

Auch Cindy Crawford teilt ihre Trauer und kommentiert zu einem gemeinsamen Foto auf Instagram: „Die Nachricht von Tatjanas Tod macht mich so traurig. Wir waren Babys in der Fashionbranche und sind quasi zusammen aufgewachsen.“ Patitz sei sensibel, liebenswürdig und neugierig gewesen, mit unvergesslich durchdringenden Augen. Am Ende des Postings spricht sie der Familie von Tatjana noch ihr Beileid aus.

Von Starfotograf Peter Lindbergh entdeckt

Tatjana Patitz kam am 25. März 1966 in Hamburg zur Welt und wuchs in Schweden auf. Im Alter von 17 Jahren wurde sie von Starfotograf Peter Lindbergh entdeckt. In ihrer Karriere zierte sie mehr als 200 Cover von Magazinen und modelte für ausgewählte Labels wie Calvin Klein, Versace und Chanel – auch in George Michaels Video zu „Freedom“ schloss sie sich anderen Supermodels an.

Abseits der Kameras führte die 56-Jährige ein ganz anderes Leben als ihre Kolleginnen. Tatjana lebte zurückgezogen auf einer Farm in den USA, setzte sich als Aktivistin für Tier- und Naturschutz ein und gab kaum Interviews. Von 2003 bis 2009 war sie mit dem Geschäftsmann Jason Johnson verheiratet. Das Model hinterlässt einen Sohn.