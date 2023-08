Nicht jeder wird während der Phase des rückläufigen Merkurs vom Pech verfolgt. Es gibt auch einige Sternzeichen, auf die jetzt sogar eine echte Glückssträhne zukommt. Wer sich auf die kommenden Wochen freuen kann, verraten wir hier.

Manches fühlt sich fast zu schön an, um wahr zu sein …

Wassermann

Während der rückläufige Merkur bei vielen für Chaos und Missverständnisse sorgt, nutzt der Wassermann diese Phase aus und wandelt sie einfach in kreative Ideen um. Damit legt er sich nicht nur die Rampe für künftige Projekte, sondern findet gleichzeitig auch einen Weg, um seine Kommunikationstalente unter Beweis zu stellen. Denn plötzlich ist das Sternzeichen so gefragt wie nie zuvor – das wiederum führt zu unerwarteten Gelegenheiten und positiven Begegnungen. Alles, was der Wassermann jetzt tun muss, ist, sein Charisma zu channeln und sich offen gegenüber anderen Menschen zu zeigen.

Fisch

Fische lieben Herausforderungen. Denn so können sie sich selbst und anderen beweisen, dass sie bereit dazu sind, über sich hinauszuwachsen. Die kommenden Wochen werden zwar nicht gerade einfach, denn es scheint, als würde alles ein bisschen verrückt spielen. Durchbeißen lohnt sich aber, denn das Sternzeichen wird schlussendlich mit einer richtigen Glückssträhne belohnt. Plötzlich klappt alles wie am Schnürchen und wirklich jeder einzelne Punkt, den der Fisch in Angriff nehmen möchte, verläuft reibungslos nach Plan. Tipp: am besten sollte das Sternzeichen möglichst viele Projekte – beruflich und privat – abhaken, denn wer weiß, wie lange diese Phase anhält.

Zwilling

Der Zwilling hat gerade jeden Grund zur Freude! Denn das Tierkreiszeichen zieht das Glück aktuell an. Wie durch ein Wunder fliegen dem Zwilling plötzlich Gelegenheiten zu, die ihm seinem großen Lebensziel sehr, sehr nahebringen. Die gute Nachricht: es scheint, als würde diese Glückssträhne so bald nicht mehr verschwinden. Höchste Zeit also, dass sich das Sternzeichen ein paar ernsthafte Gedanken darüber macht, was es braucht, um ein vollkommenes Leben zu führen. Die kosmischen, aktuell mehr als positiven Energien, erledigen dann den Rest.