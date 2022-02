Die Behörden in Mexiko stehen vor einem Rätsel. In einem Video einer Überwachungskamera ist ein Vogelschwarm zu sehen. Plötzlich stürzen die Vögel alle gemeinsam vom Himmel.

Und dutzende Tiere bleiben tot auf der Straße liegen.

Vögel fallen plötzlich vom Himmel

Diese Szenen haben definitiv etwas apokalyptisches – oder erinnern an einen Hitchcock-Film. In einem Wohnviertel im mexikanischen Chihuahua filmt eine Überwachungskamera einen riesigen Schwarm Gelbkopf-Schwarzstärlinge. So weit – so gewöhnlich. Doch was dann passiert, stellt sogar Experten vor ein Rätsel. Die Vögel fallen plötzlich und ohne Vorwarnung vom Himmel. Während der Großteil des Schwarms wieder in die Luft aufsteigt, bleiben viele Vögel tot am Boden liegen.

Ein erschreckendes Bild für die Anwohnerschaft. Dutzende Vögel liegen auf einmal tot am Boden. Aber nicht nur die Bewohner des Dorfes sind verwirrt. Auch im Netz wird bereits heftig über die Ursache des gruseligen Phänomens diskutiert.

Viele Theorien und Spekulationen

Über die genaue Ursache des Absturzes kann bisher nur spekuliert werden. Viele Experten sehen die Schuld aber ganz klar beim Menschen.

So lautet eine Theorie, dass die Tiere giftige Dämpfe eingeatmet haben könnten und darum starben. Andere vermuten, dass die Tiere durch einen Stromschlag zu Boden stürzen, als sie auf einer Stromleitung Rast machten. Manche Verschwörungstheoretiker sehen die Ursache gar in der 5G-Technologie.

Opfer eines Raubvogels?

Nicht ganz so spektakulär ist Verdacht des britischen Ökologen Richard Broughton. Gegenüber Guardian äußert er jetzt nämlich eine ganz andere Theorie: Er geht mit 99 prozentiger Wahrscheinlichkeit davon aus, dass der Vogelschwarm Opfer eines Raubvogels geworden ist. Die wellenartige Abwärtsbewegung der Vögel deute jedenfalls ganz stark darauf hin. Broughtons Meinung haben sich inzwischen auch andere Experten angeschlossen.

Die genaue Todesursache soll bald feststehen. Eine Obuktion der Tiere ist bereits im Gange.