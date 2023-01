Eine TikTokerin schildert in einem viralen Video jetzt einen richtigen Reisefail. Gemeinsam mit ihrer Schwester checkt sie nämlich versehentlich in ein Hostel ein, das auch ein Nachtclub ist.

So viel zu Ruhe und Entspannung im Urlaub!

Aus ruhigem Hostel wird lauter Nachtclub

Wenn ihr im Urlaub eine Unterkunft bucht, was ist euch dann besonders wichtig? Soll sie besonders zentral liegen, vielleicht ein ultra bequemes Bett haben und im Idealfall auch noch richtig günstig sein? Tja, davon träumen wir wohl alle. Doch die Realität sieht meistens leider ganz anders aus. Immer wieder liest und hört man von den ultimativen Hotel-Horrorgreschichten. Badezimmer voller Insekten, versiffte Matratzen oder versteckte Überwachungskameras in Schlafzimmern. Das Spektrum an Dingen, die bei der Hostel- oder Hotelbuchung schiefgehen können, ist ziemlich breit.

Eine Geschichte wie die der TikTokerin Harli-Almaz kommt dennoch eher selten vor. Denn die junge Frau reist mit ihrer Schwester in die Türkei, um gleich im neuen Jahr ein paar Abenteuer zu erleben. Die beiden entscheiden sich letztlich für ein kleines Hostel in Antalya. „Als wir am Tag dort waren, war es buchstäblich tot – niemand war da“, erzählt Harli-Almaz in einem Video. „Das haben wir auch erwartet, schließlich ist ja Jänner und die wenigsten Menschen machen jetzt Urlaub.“ Umso besser, denkt sich die junge Frau und lobt die Lage und das süße kleine Hostel.

Perfekte Voraussetzungen für einen entspannten Abend, richtig? Absolut falsch. Denn als die beiden Schwestern von ihrer Sightseeing-Runde abends zurück in das Hostel kehren, hören sie die Straße hinunter schon extrem laute Party-Musik. Oh nein! Ein Club in der gleichen Straße? Nicht gerade ideal, um nach einem anstrengenden Urlaubstag runterzukommen. Doch es soll noch schlimmer werden. Denn der Club ist nicht in der gleichen Straße wie das Hostel – er ist das Hostel. Da haben die beiden wohl ein paar essenzielle Reviews zu lauten Zimmern verpasst – ups!

„Sie haben richtige Hits gespielt“

Mitten in der Nacht verwandelt sich das kleine, bescheidene Hostel also in einen richtigen Nachtclub – inklusive Musik und Lichtshow. Theoretisch ja ein cooles Konzept; in der Praxis erschwert es Harli-Almaz und ihrer Schwester aber die Entspannung – und vor allem den Schlaf. Denn: „Unser Zimmer hat keine Schalldämpfung“, betont sie in dem Video. Stundenlang dröhnt in ihrem Zimmer also Partymusik. Und zwar die richtigen Klassiker: Von David Guetta und Akon bis hin zu Usher ist hier wirklich alles dabei, was das 200er-Herz begehrt. Wer kann denn da bitte schlafen?

Harli-Almaz und ihre Schwester auf jeden Fall nicht wirklich. Doch es hat auch etwas Gutes. Denn die beiden filmen ihre unfreiwillige Partynacht – und schaffen damit ein virales Video. 2,7 Millionen Aufrufe hat ihr Hostel-Abenteuer mittlerweile. Und Harli-Almaz und ihre Schwester haben ein Reiseabenteuer, an das sie sich bestimmt noch lange erinnern werden. „Es war super lustig und sie haben richtige Hits gespielt“, erklärt Harli in einem zweiten Video. „Wer aber länger als eine Nacht bleibt, für den ist es wohl nicht die beste Wahl.“ Für ihre spontane Übernachtung war es aber sehr unterhaltsam – auch für ihre Follower:innen.