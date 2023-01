Die Hochzeitssaison steht vor der Tür und für viele Brautpaare laufen die Vorbereitungen auf den großen Tag bereits auf Hochtouren. Auch für Frischverlobte sind aktuelle Hochzeitstrends schon jetzt spannend. Denn gerade, wenn es ums Planen von Hochzeiten geht, sollte man früh genug anfangen.

Damit ihr einen Überblick bekommt, haben wir drei große Hochzeitstrends 2023 für euch zusammengefasst!

1. Traubögen

Was vor allem in den USA bei Hochzeiten schon voll im Trend ist, sind sogenannte Traubögen. 2023 kommen die aber ganz modern daher. Das muss nämlich nicht unbedingt der klassische „Schwibbogen“ sein – auch große, goldene Ringe oder rustikale Bögen aus Holz sind mittlerweile im Trend. Es gibt sie in den verschiedensten Größen, Formen und Materialien. Verziert werden sie häufig mit schlichten Blumen – da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Vor allem auf den Hochzeitsfotos sind Traubögen ein absoluter Hingucker, wie diese Fotos von der Traumlocation „Fernblick“ in St. Corona am Wechsel zeigen.

2. Zweiteiler als Hochzeitskleid

In Sachen Brautmode steht 2023 vor allem nachhaltige Mode ganz hoch im Kurs. Beim Design der Kleider sind vor allem minimalistische Schnitte total beliebt. Der Clean Look ist in! Aber auch ein bisschen Spitze für den extra Hingucker darf nicht fehlen. Aber der absolute Trend in Sachen Brautkleider sind 2023 ganz eindeutig Zweiteiler! Ob Rock oder sogar weit geschnittene Hose – es gibt unzählige Kombinationsmöglichkeiten. So lassen sich verschiedenste Hochzeitsoutfits kreieren, die den Kleidwechsel zum Beispiel für die Party nach der Trauung, super easy machen. Richtig coole Designs gibt’s zum Beispiel von Catherine Deane. Ihre nachhaltige Collection ist aktuell bei Loveglow erhältlich (übrigens bekommt ihr bei der aktuellen Catherine Deane Trunkshow bei Loveglow noch bis 21. Jänner -10 % auf die Kleider).

3. Deko im Boho-Style

We know, viele können mit diesem Style gar nichts mehr anfangen – aber in Sachen Hochzeitstrends ist der Boho-Style auch 2023 immer noch total in. Allerdings gibt’s mittlerweile einen neuen Twist: Elegant Boho ist in! Trockenblumen und Pampasgras werden mit weißen Rosen oder Orchideen kombiniert. So bekommt der Trend einen ganz neuen, richtig edlen Touch. Egal ob bei der Einladung, den Tischkarten, der Blumen-Deko, oder dem Hochzeitsstrauß: dominierende Farben sind Naturtöne wie Beige, helles Grün oder Weiß – wie zum Beispiel dieser Brautstrauß der Grazer Floristin Mona Sorko.