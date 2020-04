In der heutigen Zeit wird Selbstliebe sehr hoch geschrieben. So hoch, dass es vielen Menschen schwerfällt, auf den Zug der Selbstoptimierung aufzusteigen. Es fehlt an Selbstbewusstsein und der Glaube an sich selbst.

Wir zeigen dir, wie du es schaffen kannst, dich selbst mehr zu lieben.

Entscheide für dich, was Selbstliebe bedeutet

Sich selbst zu lieben, muss nicht so aussehen, wie in jedem Film, Buch oder Artikel. Du kannst für dich selbst herausfinden, was es bedeuten soll. Denk einmal darüber nach, was du gerne hättest. Und, wie du das erreichen kannst. Es ist wichtig, wie bewusst du dir über dein Selbstbild bist. Über Dinge, die dich ausmachen und die du willst. Nur, wenn du selbst weißt, wie deine Selbstliebe aussehen soll, erreichst du sie auch. Ein individuelles Ziel erfordert einen individuellen Weg.

Es ist ein Prozess, stresse dich nicht

Selbstliebe passiert nicht über Nacht. Wenn du noch Schwierigkeiten dabei hast, dann erscheint jeder Stolperstein, der dir in den Weg gelegt wird, wie eine große Niederlage. Aber nur, weil du Selbstliebe erst lernen musst, heißt das nicht, dass es unmöglich ist. Es dauert nur eine Zeit. Und die sollst du dir auch nehmen, weil es wichtig ist. Und du kannst dir sicher sein, dass es sich auszahlen wird. Wenn du dir Zeit gibst und verstehst, dass es OK ist, wenn es dauert, gibst du dir kein schlechtes Gefühl. Du akzeptierst die Situation, wie sie ist.

Eine Tätigkeit, die helfen soll, das Selbstbewusstsein zu stärken, ist sich vor den Spiegel zu stellen und zu sagen, dass man sich liebt. Das mag vielleicht nicht schwierig klingen, soll aber viel Überwindung kosten. Es ist normal, wenn du dir anfangs komisch vorkommst, aber mit der Zeit kommt die Gewohnheit. Geraten wird, sich einmal pro Tag vor den Spiegel zu stellen, sich drei bis fünfmal bewusst und laut zu sagen: Ich liebe dich. Und nach ein paar Wochen sagt man es nicht nur, sondern beginnt es auch zu glauben. Immerhin ist das Gehirn auch nur ein Muskel, der trainiert werden kann.