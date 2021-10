Coldplay hat einen neuen Hit! Und den haben die britischen Musiker mit keiner geringen Band als den K-Pop-Stars von BTS aufgenommen. Doch “My Universe” hat eine noch viel tiefere Bedeutung, als wir dachten!

Das bestätigt Frontman Chris Martin auch bei seinem letzten Konzert in London.

Neuer Coldplay-Song für eine besondere Person

Musikerinnen und Musiker drücken ihre Gefühle ja gerne anhand ihrer Songs aus. Und dass es bei der neuen Single von Coldplay, die den Namen “My Universe” trägt, nicht um die unerforschten Weiten der Galaxie geht, war eigentlich klar. Vielmehr hat Sänger und Frontman Chris Martin den Song einer ganz bestimmten Person gewidmet. Das verriet er jetzt bei seinem letzten Konzert in London.

“Der Song ist über mein Universum. Und sie ist heute hier“, rief Martin, während er auf der Bühne stand und alle Augen auf ihn gerichtet waren. Dabei streckte er seine Hände in die Richtung eines kleinen Balkons im Konzertsaal. Und dort saß niemand Geringeres als Dakota Johnson. Seit 2017 führen die beiden eine Beziehung, in der sie sich hin und wieder auch mal trennten. Doch jetzt scheint es gerade sehr gut zu laufen. Denn die Schauspielerin scheint für den Gig ihres Liebsten extra von Los Angeles nach London gereist zu sein.

Song gemeinsam mit BTS

Dass der neue Coldplay-Song ein Hit wird, war klar! Immerhin haben sie ihn gemeinsam mit der K-Pop-Band BTS aufgenommen, deren Fans ja dafür bekannt sind, alles zu hypen, was ihre Idole machen. Und so kommt es auch, dass das offizielle Musikvideo zu der Single bereits nach zwei Wochen über 60 Millionen Aufrufe hat.

Das Besondere an “My Universe” ist, dass darin sowohl auf Englisch als auch auf Koreanisch gesungen wird. Und damit treffen die Briten auch absolut den Zeitgeist. Denn alles, was gerade aus Südkorea kommt, ist voll im Trend. (“Squid Game” – ihr wisst Bescheid).

Der Song ist übrigens Teil des neuen Coldplay-Albums “The Music of the Spheres“, das am 15. Oktober erscheint.