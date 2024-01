Manche Tage oder Situationen können einfach anstrengend sein. Wenn das der Fall ist, ziehen sich manche Sternzeichen gerne in ihre Tagträume zurück. Dabei können sie so vertieft in ihren Tagtraum sein, dass sie alles andere um sich ausblenden.

Wir verraten euch welche Sternzeichen es sich im Land der Träume besonders gemütlich machen.

Fische

Der Award für das verträumteste Sternzeichen geht an: Die Fische. Wenn es um Tagträume geht, sind Fische ein wahres Naturtalent. Sie verlieren sich gerne in ihren Gedanken und malen sich eine Welt voller Fantasie und Kreativität aus. Außerdem finden sie in ihrer Fantasiewelt sowohl Trost als auch Inspiration. Jetzt wisst ihr, warum das Sternzeichen gerne in Tagträumen versinkt. 😉

Schütze

Dieses Tierkreiszeichen ist wissensdurstig und liebt ihre Freiheit. Diese Kombination führt dazu, dass sich der Schütze auf eine besonders ferne Reise im Land der Träume begibt. Sie sind besonders philosophische Träumerinnen und Träumer. Schließlich können Tagträume für dieses Sternzeichen eine Inspirationsquelle für die reale Welt sein.

Waage

Bei der Waage sieht es im Vergleich zu den anderen Tierkreiszeichen etwas anders aus. Das Sternzeichen strebt stets nach Ausgeglichenheit und Harmonie. Sobald sich eine negative Energie in der Realität aufstaut finden sie die Lösung in der Traumwelt. Sie ziehen sich in ihre Tagträume zurück und können dort bleiben, bis sie von der Realität aufgeweckt werden.