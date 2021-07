Schon wieder gibt es süße Babynews aus Hollywood. Via Instagram teilte die Sängerin Halsey die Geburt ihres Sohnes mit. Den Namen des Babys hat sie uns auch verraten.

Vor einigen Wochen enthüllte sie ihr neues Album-Cover. Ihre Schwangerschaft war dafür ihre größte Inspiration, wie ihr ikonisches Cover zeigt.

Halsey wird Mutter

Über Instagram teilte die 26-Jährige jetzt ihre süße Botschaft mit ihren Fans. Ihr erster Sohn kam am 14. Juli 2021 auf die Welt. Auf dem schwarz-weiß Foto, hält sie ihren neugeborenen Sohn im Arm, während der Vater, Drehbuchautor Alev Aydin, den Kleinen verliebt ansieht. “Dankbarkeit. Für die einmaligste und euphorischste Geburt. Powered by Love” mehr muss der Popstar gar nicht sagen. In dem Posting verrät sie uns außerdem noch den Namen ihres kleinen Nachwuchses: Ender Ridley Aydin.

Schwangerschaft inspirierte ihr neues Album

Ihr neues Album widmet sie dem Thema Schwangerschaft. Auf dem Cover des Albums “If I Can’t Handle Love, I Want Power” posiert sie ikonisch auf einem Thron. Ähnlich dem, den einige von uns aus Game of Throns kennen. Das Album widmet sie den “Freuden und Schrecken von Schwangerschaft und Geburt”, wie sie uns in ihrer Caption mitteilt. Auf ihrem Schoß sitzt ein Baby, während eine ihrer Brüste nackt zu sehen ist. Das Cover des Albums soll “schwangere und postpartale Körper als etwas Schönes, das bewundert werden muss” zelebrieren. Wir dürfen auf das Album gespannt sein, denn erscheinen wird es am 27. August.