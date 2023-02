Seid ihr bereit, Blind Dating wieder auf eine vollkommen neue Ebene zu heben? Keine Sorge, unser Reality-TV-Show-Herz wird schon sehr bald höher springen. Denn „Love Is Blind“ bekommt eine vierte Staffel.

Und diese startet schon in wenigen Wochen!

„Love Is Blind“ geht in die vierte Runde

Wer sich die aktuellen Starttermine auf Netflix ansieht, erkennt schnell: die Liebe liegt wieder in der Luft. Denn derzeit veröffentlicht der Streaming-Gigant wieder vermehrt Reality-TV-Shows, die sich ganz um Liebe und Beziehungen drehen. Den Anfang machte Mitte Februar „Perfect Match“, bei dem so ziemlich jeder legendäre Reality-Show-Star dabei ist. Ab 28. Februar geht es dann mit „Too Hot To Handle: Germany“ weiter.

Und wie Netflix jetzt verkündet, geht die Suche nach der großen Liebe im TV weiter. Denn „Love Is Blind“ geht in die vierte Runde. Wir erinnern: in „Love Is Blind“ geht es um eine Gruppe Singles, die endlich die große Liebe finden wollen. Und zwar ganz ohne diesezu sehen. Die Show hebt Blind Dates auf eine neue Stufe und bringt die Kandidat:innen in Pods, in denen sie mit ihren potentiellen Matches über Red Flags, Lebensziele und Kinderplanung sprechen, ohne zu wissen, wie die andere Person aussieht.

Und es steht einiges auf dem Spiel. Denn haben sich zwei Singles füreinander entschieden, folgt ein Heiratsantrag. Erst danach sehen sich die beiden – und ziehen gleich zusammen, bevor es dann in einem großen Finale vor den Altar geht. Wer die vergangenen drei Staffeln gesehen hat, weiß: vor dem Altar kann es ganz schön dramatisch werden. Denn nicht jeder sagt dann wirklich „Ja, ich will“.

Erste Folgen schon ab 24. März

Wie aufregend diese anfänglichen Liebesbeziehungen für uns als Publikum sind, zeigt auch schon der erste Teaser zur neuen Staffel. Denn darin werden vor allem die Zuschauer:innen gezeigt, die mit Kandidat:innen mitfiebern und überrascht sind, wenn Paare tatsächlich „Ich will“ sagen.

Und genau diese Überraschung werden auch wir bald schon wieder spüren. Denn wie Netflix in dem Video bekannt gegeben hat, wird die vierte Staffel schon am 24. März veröffentlicht. Wie in den vergangenen Staffeln werden laut „Variety“ dann aber nicht gleich alle Folgen publiziert. Die ersten fünf erscheinen am 24. März, anschließend gibt es jeden Freitag neue Folgen. Das große Finale ist dann am 14. April.