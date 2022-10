Nur wenige Monate nach dem der aufsehenerregende Prozess zwischen Amber Heard und ihrem Ex-Mann Johnny Depp zu Ende gegangen ist, gibt es bereits einen Film darüber. Schauspielerin Megan Davis, die in „Hot Take“ in die Rolle von Amber Heard schlüpft, verriet jetzt, dass sie die über Wochen dauernden Gerichtsverhandlungen kein einziges Mal gesehen hat …

… oder auch nur einen von Amber Heards Filmen.

Schauspielerin Megan Davis hat sich nie mit Prozess beschäftigt

Den vergangenen Sommer hat vor allem ein Thema Medien und Smalltalk-Gespräche weltweit beherrscht: der Verleumdungsprozess, den das ehemalige Ehepaar Amber Heard und Johnny Depp in aller Öffentlichkeit vor Gericht ausgetragen hat. Dabei konnte auch wirklich jeder zusehen, denn die Gerichtsverhandlungen, die sich über Monate erstreckten, konnte man via Livestream mitverfolgen.

Doch eine Person hat sich keinen einzigen der Prozesstage angesehen: Megan Davis, die Schauspielerin, die Amber Heard im Film „Hot Take: The Depp/Heard Trial“ verkörpert. Weder live, noch jegliche Ausschnitte, von denen nun wirklich nicht gerade wenige im Netz kursierten. Im Interview mit dem Podcast „Every Day“ vom People Magazin gibt sie jetzt zu, dass sie sich nicht so, wenn man es vielleicht annehmen würde, auf den Film vorbereitet hat.

„Ich habe nichts von dem gesehen, was sie [Amber Heard] bisher gemacht hat“, so Davis. „Ich habe ‚All the Boys Love Mandy Lane‘ nicht gesehen, ich habe ‚Aquaman‘ nicht gesehen und ehrlich gesagt habe ich den Prozess auch nie gesehen“, so die Schauspielerin. Dafür habe sie sich in all die Hintergrund-Informationen eingelesen, die sie benötige, um Heard zu porträtieren.

Johnny-Depp-Darsteller hat sich intensiv mit Rolle beschäftigt

Mark Hapka, der in „Hot Take“ in die Rolle von Johnny Depp schlüpft, hatte eine andere Methode, um sich auf die Dreharbeiten vorzubereiten. Wie er gegenüber People erzählt, waren seine Vorbereitungen sehr intensiv. „Ich habe Tage und Nächte damit verbracht, Material von dem Prozess, Interviews und Dinge, die er gesagt oder geschrieben hat, anzusehen“. Dann verrät er, dass er die Streitgespräche, die vor Gericht vorgespielt wurden, immer noch in voller Länge auf seinem Handy habe.

„Ich bin in der Nacht durch Los Angeles gefahren und habe mir sie immer und immer und immer und immer wieder angehört“, so Hapka.

Film soll Wahrheit erzählen

Wie Megan Davis noch hinzufügt, sei es sowohl ihr als auch Co-Star Mark Hapka sehr wichtig gewesen, dass der Film die Wahrheit erzählt und nicht dafür sorgt, dass man eine Seite wählt. „Das gilt für jeden Film oder jedes Kunstwerk im Allgemeinen“, so Davis. „Aber ich sagte mir, es ist sehr wichtig für mich, alles, was sie gesagt hat, genau und ehrlich als Wahrheit darzustellen“, fuhr die Schauspielerin fort. „Das sind zwei echte Menschen und sie verdienen alles, was wir ihnen geben können, um sie zu beschützen“.

Auch Hapka stellt klar, dass er seine Rolle sehr ernst nimmt. „Ich war traurig, als ich die Reaktion der sozialen Medien auf den Prozess sah, weil ich das Gefühl hatte, dass dies zwei sehr reale Menschen sind. Deshalb habe ich mich auch für den Film interessiert“, erklärt er.

Bereits seit 30. September ist der Film auf dem amerikanischen Streamingdienst Tubi verfügbar. Und das, nur vier Monate dem Urteil in dem Prozess. Hier könnt ihr euch den Trailer ansehen: