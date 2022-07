Eigentlich wollte die Studentin Jess sich auf ihre Geburtstagsparty vorbereiten. Doch dann brachte sie plötzlich auf der Toilette ein Baby zur Welt. Die angehende 20-Jährige hatte keine offensichtlichen Schwangerschaftssymptome und auch keinen Babybauch. Ihre TikTok-Story geht viral.

„Mir war nicht klar, was passiert war, bis ich ihn weinen hörte“.

Dieser Gang zur Toilette hatte krasse Folgen

Es sollte eine unvergessliche Party werden. Als Jess Davis einen Tag vor ihrem 20. Geburtstag mit starken Schmerzen aufwacht, denkt sie zunächst, ihre Periode würde einsetzen. Ihr erster Weg führte sie daher zur nächsten Drogerie, um sich eine Wärmeflasche zu checken. „Ich konnte kaum laufen und konnte mich nicht einmal auf mein Bett legen, als ich nach Hause kam“, erzählt Jess später The Independent. „Ich sollte an diesem Abend zu meinem Geburtstag am nächsten Tag eine Hausparty veranstalten, also nahm ich eine Dusche und ein Bad, um mich besser zu fühlen, aber die Schmerzen wurden immer schlimmer.“

Plötzlich verspürte Davis ein überwältigtes Bedürfnis, die Toilette aufzusuchen. Sie setzte sich hin und fing an zu drücken. Bis hierher können, wir die Story wohl alle gut nachvollziehen, aber was dann passierte ist einfach nur erstaunlich: „Irgendwann hatte ich das Gefühl, zu reißen, aber ich wusste nicht, was es war“, dann vernahm die Studentin plötzlich ein Weinen und dachte einfach nur, sie wäre im falschen Film. „Ihn weinen zu hören und zu realisieren, was tatsächlich passiert war, war einfach so surreal.“

„Ich dachte, ich müsse mal groß scheißen“

Die Story der 20-jährigen Geschichte- und Politikstudentin aus Bristol ging viral, nachdem sie ihr Erlebnis via TikTok geteilt hatte. In dem Clip zeigt sie sich mit Baby Freddie im Krankenhaus. „Ich dachte, ich müsse mal groß scheißen“, schreibt sie im Selfie-Modus, dann dreht sie die Kamera und zeigt ihr Neugeborenes im Wärmebettchen – „gebärt auf der Toilette“. Was für eine Wendung!

Im stressigen Uni-Alltag war das einzige Symptom, das Jess hatte, Übelkeit. Doch diese führte die Studentin auf Medikamente zurück, die sie Anfang des Jahres zu sich genommen hatte. Zudem hatte die 20-Jährige keinen offensichtlichen Babybauch. „Meine Periode war immer unregelmäßig, also habe ich es nicht wirklich bemerkt“, erzählt sie The Independent. „Als er geboren wurde, war das der größte Schock meines Lebens – ich dachte zuerst, ich würde träumen. Ich habe nicht realisiert, was passiert ist, bis ich ihn weinen hörte. Plötzlich wurde mir klar, dass ich jetzt wirklich erwachsen werden muss“, meint Jess. Es brauchte ein wenig, bis die junge Frau den Schock überwunden hatte „aber jetzt bin ich überglücklich“ meint die frisch gebackene Mama. Ende gut, alles gut!