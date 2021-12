Manche Personen haben Probleme damit einzuschlafen. Das kann schnell zur Belastung werden. Doch während manche mit Schlafproblemen kämpfen, werden andere immer wieder von Albträumen geplagt. Besonders diese Sternzeichen haben immer wieder Albträume.

Diese Tierkreiszeichen träumen ständig von furchteinflößenden Dingen.

Wassermann

Der Wassermann hat eine blühende Fantasie. Das mag auf der einen Seite zwar sehr hilfreich sein, im Schlaf wird es ihm aber immer wieder zum Verhängnis. Denn seine Kreativität spielt ihm in seinem Unterbewusstsein immer wieder einen Streich. Der Wassermann verarbeitet die Erinnerungen eines Tages in seinen Träumen oft sehr extrem. So wird eine alltägliche Situation plötzlich zu einer furchteinflößenden Situation mit gruseligen Kreaturen.

Skorpion

Auch der Skorpion wird nachts immer wieder von gruseligen Botschaften seines Unterbewusstseins heimgesucht. Düstere Albträume sind für ihn aber schon zur Normalität geworden. Deshalb hat der Skorpion sich schon so sehr daran gewöhnt, dass er den Nervenkitzel im Traum sogar schon irgendwie genießt. Mit den unterbewussten Geschichten, die er Nacht für Nacht träumt, könnte das Sternzeichen inzwischen schon eine eigene Fantasie-Saga schreiben.

Steinbock

Der Steinbock möchte immer alles richtig machen. Aus diesem Grund geht er mit sich selbst ständig am härtesten ins Gericht. Das hat er so sehr verinnerlicht, dass dies sogar immer wieder zum Hauptthema seiner Träume wird. Denn sein schlechtes Gewissen sorgt immer wieder für die schlimmsten Albträume. So wird ein kleiner Fehler im echten Leben im Traum zum unverzeihlichen Verbrechen, das ihn niemals loslassen wird.