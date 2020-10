Es gibt Menschen, die sind einfach füreinander geschaffen und dann gibt es Paare, die sich ständig in die Haare kriegen. Egal, ob in einer Beziehung oder Freundschaft, zwischen gewissen Sternzeichen kommt es einfach immer zum Streit.

Diese Sternzeichen-Paare passen überhaupt nicht zusammen:

Widder und Stier

Sowohl Widder als auch Stier sind hartnäckig und stur. Und genau deshalb werden sich diese beiden Sternzeichen auch nie einig sein. Und wenn sie erst einmal so richtig streiten, wird keiner von beiden eingestehen, falsch zu liegen. Beide verlangen vom jeweils anderen eine Entschuldigung, keiner von ihnen wird sie geben.

Stier und Schütze

Der Stier hat die Seele eines alten Menschen. Er bevorzugt, am Wochenende seine Ruhe zu haben und es sich so richtig gemütlich zu machen. Der Schütze wiederum liebt das Abenteuer und das Feiern. Er ist eher selten in seinen eigenen vier Wänden anzutreffen. Wirklich viele Gemeinsamkeiten haben diese beiden Tierkreiszeichen also nicht. Sie findet man so gut wie nie am selben Ort. Keine guten Voraussetzungen für eine beständige Beziehung.

Steinbock und Zwillinge

Der Zwillinge hasst die Routine. Er will von Tag zu Tag leben und nie wirklich wissen, was die Zukunft bringt. Der Steinbock hingegen hat mehrere Kalender und Planer, um jedes Detail seines Lebens genauestens vorhersehen zu können. Mit der verrückten Art des Zwillings kann der bodenständige Steinbock nur schlecht umgehen: Streit-Potenzial hoch Drei.

Wassermann und Krebs

Dem Krebs ist die Familie sehr wichtig. Er will irgendwann auch seine eigene gründen und ein glückliches, ruhiges Leben in den eigenen vier Wänden führen. Der Wassermann braucht seine Freiheit und fühlt sich schnell eingeengt. Eine Beziehung zwischen Wassermann und Krebs könnte irgendwann daran zerbrechen, dass sie sehr unterschiedliche Vorstellungen von ihrer Zukunft haben.