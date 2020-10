Manche Paare passen einfach perfekt zusammen. Und während eine lange Beziehung oftmals auch wirklich harte Arbeit ist, haben viele dank ihrer Sternzeichen bereits die perfekten Voraussetzungen. Und auch Freundschaften zwischen zwei bestimmten Tierkreiszeichen sind oftmals von einem unsichtbaren, undurchtrennbaren Band umgeben.

Denn diese Sternzeichen-Paare beispielsweise haben eine mystische Verbindung:

Waage und Skorpion

Sowohl Waage als auch Skorpion sind sehr ruhig, schüchtern und introvertiert. Dennoch sind sie beide sehr emotional. Die zwei Sternzeichen verstehen sich meist ohne Worte. Sie können fühlen, was der andere gerade fühlt und manchmal scheint es so, als würden die beiden über ihre Gedanken miteinander kommunizieren.

Fische und Krebs

Fische und Krebs neigen dazu, sich sehr stark auf ihre Intuitionen zu verlassen. Und diese sind bei den beiden Tierkreiszeichen nahezu übersinnlich. Sowohl die Fische als auch der Krebs haben einen sehr ausgeprägten sechsten Sinn. Diese mystische Fähigkeit verbindet die beiden auf besondere Art und Weise. Eine Beziehung zwischen diesen Sternzeichen ist nicht von dieser Welt.

Schütze und Widder

Schütze und Widder sind sowohl was ihre Abenteuerlust als auch ihre intellektuelle Seite angeht, Seelenverwandte. Das unsichtbare Band, das die Seelen dieser beiden Sternzeichen verbindet, kann von nichts und niemanden durchbrochen werden. Zu zweit sind sie unschlagbar.

Zwillinge und Wassermann

Die Zwillinge bringen den Wassermann zum Leuchten und der Wassermann führt die Zwillinge durchs Leben: Diese beiden Sternzeichen bringen sich gegenseitig in Balance. Es ist fast so, als könnten sie gar nicht ohne den anderen sein. Ihre Verbindung ist so stark, dass sogar andere die Anziehung zwischen den beiden Tierkreiszeichen spüren können.