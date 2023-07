It’s happening – Britney Spears packt aus! In ihren mit Spannung erwarteten Memoiren wird die ehemalige Pop-Prinzessin ihre Seite des Sorgerechts-Dramas schildern. Und Fans rechnen mit einer schonungslos ehrlichen Familien-Abrechnung. Nun steht endlich fest, wann Britneys Autobiografie erscheinen wird!

Ihr Buch kommt im Herbst. Das verkündet die Sängerin nun selbst via Instagram.

Britney Spears: Memoiren kommen im Oktober

Britney Spears hat in der Vergangenheit schon öfters angedeutet, dass sie nach dem Ende ihrer Vormundschaft durch ihren Vater bereit dazu wäre, ein Buch zu schreiben. So teaste sie zum Beispiel im Jahr 2022 zu einem Instagram-Bild, das eine alte Schreibmaschine zeigte: „Soll ich von vorne anfangen?“. Seitdem warten Fans sehnsüchtig auf weitere Informationen. Nun ist es endlich soweit! Das Buch ist fertig und wird schon bald erscheinen. Und zwar im Herbst! Die freudige Nachricht verkündet die ehemalige Pop-Prinzessin nun selbst auf ihrem Instagram-Account.

„Sie kommt. Meine Geschichte. Unter meinen Bedingungen“, teast die „Circus“-Interpretin vor wenigen Stunden auf ihrem Insta-Profil. Und damit steht nun fest: Britneys Werk „The Woman in Me“ erscheint am 24. Oktober. Gleichzeitig präsentiert die Pop-Ikone auch das Cover der Autobiografie. Es ist ein älteres Foto von der Musikerin. In einem weiteren Clip sagt Britney außerdem: „Ich hatte eine Menge Therapie, um dieses Buch fertig zu bekommen.“

Darum geht es in der Autobiografie

Laut einer Beschreibung des Verlags sei das Buch „eine mutige und erstaunlich bewegende Geschichte über Freiheit, Ruhm, Mutterschaft, Überleben, Glauben und Hoffnung“. Zum ersten Mal soll „die unglaubliche Reise (und) Stärke im Innersten einer der größten Interpretinnen in der Geschichte der Popmusik“ enthüllt werden. Das Werk soll die „anhaltende Kraft von Musik und Liebe“ beschreiben und zeigen, wie wichtig es ist, „dass eine Frau ihre eigene Geschichte zu ihren eigenen Bedingungen erzählt“.

Wie People berichtet schreibt die Verlegerin Jennifer Bergstorm: „Britneys fesselnde Aussage vor Gericht hat die Welt erschüttert, Gesetze verändert und ihre inspirierende Stärke und Tapferkeit gezeigt“. Sie sei sicher, dass die Memoiren der Musikerin eine „ähnliche Wirkung“ haben werden. Medienberichten zufolge soll zuvor ein regelrechter Krieg zwischen Verlagen getobt haben. Laut Gerüchten habe die Sängerin satte 15 Millionen Dollar für das Buch bekommen.

Abrechnung mit Vater Jamie Spears

Laut den Berichten soll Britney Spears im Buch „brutal ehrlich“ mit ihrer Familie abrechnen. Nach einer Reihe von Skandalen übernahm Britneys Vater Jamie Spears 2008 die Vormundschaft über seine Tochter und kontrollierte damit nicht nur die persönlichen und künstlerischen Belange seiner Tochter, sondern auch ihr Vermögen. Erst im Herbst 2021 endete nach langem Rechtsstreit die umstrittene Vormundschaft. In einer Stellungnahme vor Gericht beschrieb Britney diese Erfahrung damals als „traumatisierend“.

Die Sängerin wird in dem Buch aber höchstwahrscheinlich nicht nur mit ihrem Vater abrechnen. Einigen Insidern zufolge dürfte wohl auch ihr Ex-Mann Kevin Federline, der vor kurzem mit ihren gemeinsamen Kindern nach Hawaii gezogen ist, Thema sein. Der Choreograf hat das alleinige Sorgerecht für ihre gemeinsamen Söhne Sean Preston und Jayden. Was genau Britney zu sagen hat, erfahren wir dann endlich im Oktober.