Im Herbst will Apple seine neue iPhone-Generation vorstellen. Gleich vier neue iPhones sollen auf den Markt kommen. Wie ein Analyst nun erahnt, sollen die neuen Smartphones zudem ohne Ladekabel ausgeliefert werden.

Wie Ming-Chi Kuo laut Branchenmagazin 9to5Mac erzählt, will Apple künftig auf das Beilegen von Netzteil und EarPods verzichten.

Laut Insider will Apple iPhone ohne Ladekabel verkaufen

Wer überlegt, sich ein Smartphone der neuen iPhone 12 Generation zuzulegen, sollte das Zubehör seines alten Apple Geräts lieber behalten. Denn laut dem Analysten Ming-Chi Kuo streicht das Unternehmen nicht nur die kabelgebunden Kopfhörer, sondern auch das Ladekabel als kostenloses Zubehör in der Box. Die Informationen von Ming-Chi Kuo haben sich in der Vergangenheit bereits als sehr verlässlich erwiesen.

Wie 9to5Mac berichtet, will Apple auf diesem Weg Kosten sparen. So will man die durch den kommenden 5G-Support teurer gewordene Hardware-Ausstattung des neuen iPhones ausgleichen. 5G ist der neue Standard für mobiles Internet und Telefonie. Weil es teurer ist, diesen Standard anzubieten, versucht Apple die Kosten des neuen Smartphones dennoch so gering wie möglich zu halten. Gleichzeitig könne durch das Verzichten auf das Zubehör die Verpackungsgröße reduziert werden. Das senke zusätzlich die Frachtkosten, weil so mehr Geräte auf einmal verschickt werden können.

Vorteil für die Umwelt?

Apple könnte aber auch auf einen Vorteil für die Umwelt hinweisen. Denn die meisten Nutzer haben ohnehin schon ein passendes Ladekabel und Kopfhörer. Die Produktion von neuem Zubehör wäre daher sinnlos. Auf der anderen Seite würde das fehlende Zubehör aber auch bedeuten, dass man sich die Komponenten extra dazukaufen müsste.