Mit Quibi gibt es jetzt einen neuen Streaming-Kanal, der in Zeiten der Corona-Pandamie gerade recht kommt. Die Besonderheit daran: Die App ist extra für das Smartphone gemacht und eine Episode dauert nicht länger als 10 Minuten.

Serien mit Stars mit wie Jennifer Lopez, Sophie Turner und Idris Elba gehen auf dem Streaming-Dienst an den Start.

Quibi will Smartphones erobern

Mit Episoden, die nicht länger als 10 Minuten dauern, will sich Quibi in das Herzen eines jeden Smartphone-Users spielen. Die Produzenten entwickelten extra Shows und Serien, die sich die Menschen auf dem Weg zur Arbeit ansehen können. Dabei können die Folgen im Hoch-, sowie im Querformat angesehen werden. An manchen Stellen sind die Zuseher auch dazu aufgefordert, das Smartphone zu drehen, um eine andere Perspektive der Szene zu sehen.

1,8 Milliarden Dollar investiert

Die App erhielt eine große Finanzspritze im Wert von 1,8 Milliarden Dollar. Damit konnten dann auch Schauspieler und Regisseure wie Jennifer Lopez, Steven Spielberg und Idris Elba an Land gezogen und für Eigenproduktionen verpflichtet werden. Hinter dem neuen Streaming-Dienst steckt außerdem kein geringerer als Filmproduzent Jeffrey Katzenberg, der Gründer von Dreamworks Pictures. Kritiker sind sich sicher, dass die Bekanntheit von Katzenberg zu den hohen Investitionen beigetragen hat.

Quibi hat zwei Tarife

Wer sich den neuen Streaming-Kanal genauer ansehen möchte, der kann das anhand von zwei verschiedenen Tarifen tun. Um 4,99 Dollar pro Monat gibt’s das Abo inklusive Werbeeinschaltungen. Wer monatlich 7,99 Dollar bezahlt, für den gibt es keine Werbeunterbrechungen.

Gestartet ist die App bereits in den USA, Großbritannien und Australien und ist derzeit nur auf Englisch verfügbar. Nach und nach soll Quibi aber auch in anderen Ländern freigeschaltet werden.