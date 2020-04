Fans von trashigen Datingshows à la “Love Island” oder “Temptation Island” können sich freuen. Denn mit “Are You The One?” bringt RTL nun eine neue Datingshow im Kuppel-Format heraus.

Am 6. Mai um 20:15 Uhr werden die ersten zwei Folgen von “Are You The One?” auf RTL zu sehen sein.

Darum geht es bei “Are You The One?”

Trash-TV-Fans haben allen Grund zur Freude. Denn der Fernsehsender RTL steht nun mit einer neuen Datingshow in den Startlöchern. “Are You The One?” beginnt ab 6. Mai um 20:15 Uhr mit zwei Folgen im deutschen Free-TV. Anschließend wird jeden Mittwoch eine Doppelfolge zur Prime-Time auf RTL ausgestrahlt. Auf dem Streamingdienst TVNOW sind die ersten Folgen jedoch schon etwas früher, sprich ab dem 14. April, verfügbar. Doch worum geht es bei der neuen RTL-Kuppelshow nun jetzt eigentlich genau? Nun, die Sendung begleitet jeweils zehn Männer und Frauen, die alle Single sind, auf einer Reise nach Südafrika. Dort müssen sie schließlich ihren “Match” finden, der vor Beginn der Show von Experten festgelegt wurde. Hat am Ende der Show jeder den Partner gefunden, der laut den Experten am besten zu ihnen passt, erhalten alle insgesamt 200.000 Euro.

Jan Köppen spielt Amor

Moderiert wird das Kuppel-Format von Jan Köppen. Bekannt ist er vor allem für seine Moderation bei der Fernsehsendung “Ninja Warrior Germany”. Nun soll er den liebeshungrigen Kandidaten allerdings dabei helfen, in Südafrika die wahre Liebe zu finden. “Es geht darum, als Team zu funktionieren, dabei das Herz aber nicht zu vergessen. Herz und Kopf sind also gefragt und die beiden verstehen sich manchmal nicht so gut”, gibt Köppen im Interview mit RTL erste Details zur Sendung preis. Die Kandidaten werden es demnach bei der Partnerwahl nicht so leicht haben. Denn in Südafrika treffen sie zum ersten Mal aufeinander. Für die Zuschauer dagegen wird es unter den Teilnehmern einige bekannte Gesichter geben. So möchte etwa Ex-“Love Island”-Kandidat Aleksandar Petrovic sein Glück versuchen. Und auch Kevin Yanik will, nach seiner Liebelei mit “Love Island”-Teilnehmerin Joana Palmera, nun endlich seine Traumfrau finden.

Alle Folgen von “Are You The One?” sind ab dem 14. April auf TVNOW verfügbar.