Nun ist das passiert, was die Welt zu verhindern versuchte: Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine ist eskaliert und Wladimir Putin eröffnete das Feuer. Stars auf der ganzen Welt zeigen sich in den sozialen Medien besorgt und drücken ihr Mitgefühl aus.

Am Morgen des 24. Februars wurde in der Ukraine der Kriegszustand ausgerufen. Was ihr selbst tun und wie ihr helfen könnt erfahrt ihr übrigens hier.

Ukraine: Stars reagieren emotional

Bis zuletzt war die Hoffnung groß, jetzt ist es doch zum Schlimmsten gekommen: Russland hat die Ukraine angegriffen und damit einen Krieg gestartet. Die beängstigenden Bilder aus der Ukraine gehen gerade um die ganze Welt. Auch zahlreiche Stars drücken ihr Entsetzen sowie ihre Sorgen und Ängste auf Social Media aus:

Sarah Knappik

Dem Model Sarah Knappik gehen die Geschehnisse besonders nah, denn ihre Freundin ist direkt betroffen: „Bei meiner Freundin ist gerade eine Bombe eingeschlagen“, erzählt das Model tränenüberströmt auf Instagram. „Sie ist in Odessa. Das ist alles ernst, Leute.“ Während sich die Freundin in der Ukraine aufhalte, seien deren Kinder in Deutschland. Sie fleht die Politik an, endlich was zu unternehmen.

Bild: Sarah Knappik / Instagram

Sarah betont: „Wenn Männer Kinder kriegen würden, dann würden sie keine Kriege führen.“ Besonders schockierend findet das Model aber auch, dass „das auswärtige Amt da nichts machen kann. Ich habe so Angst um meine Freundin.“

Klitschko-Brüder

Sie sind die vielleicht bekanntesten Persönlichkeiten der Ukraine. Die ehemaligen Boxer Wladimir und Vitali Klitschko stammen nicht nur aus der Ukraine, Vitali ist zudem der Bürgermeister von Kiew.

Die Brüder treten gemeinsam vor die Kameras, um die Welt um Unterstützung zu bitten: „Was Russland getan hat, ist eine große Tragödie. Es ist nicht nur eine Tragödie für die Ukraine, sondern für ganz Europa.“ Doch er gibt sich auch kämpferisch und betont: „Ich bin aber sicher, dass wir das überleben. Wir werden aufrecht stehen bleiben und Stärke und Kampfgeist zeigen.“

Palina Rojinski

Die in Russland geborene Moderatorin Palina Rojinski teilte auf ihrem Instagram-Account das Bild zweier Figuren in den russischen beziehungsweise ukrainischen Nationalfarben, die sich umarmen. Dazu erklärt sie: „Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es darf keine Rechtfertigung für Krieg geben. Ich bete um eine friedliche Lösung und für die Menschen.“

Cardi B

Als eine der ersten US-Promis meldete sich Rapperin Cardi B auf Twitter zu Wort: „Ich wünschte, dass diese Weltführer aufhören, um jeden Preis nach Macht zu streben und darüber nachdenken, wer die Leidtragenden sind – die Zivilisten. Abgesehen davon, befindet sich die ganze Welt noch immer in einer Krise. Krieg, Sanktionen, Invasionen sollten das Letzte sein, worüber sich diese Führer Sorgen machen sollten.“

Wish these world leaders stop tripping about power and really think about whose really getting affected (citizens) besides the whole world is in a crisis.War,sanctions,invasions should be the last thing these leaders should worry about. https://t.co/25qemEtzF9 — Cardi B (@iamcardib) February 22, 2022

In einem Video, stellte sie außerdem klar: „Ich bin weder auf der Seite der Nato, noch bin ich auf der Seite Russlands“. Dabei betont sie: „Ich unterstütze klar die Seite der Bürgerinnen und Bürger.“ Allgemein sei die Situation in der Welt bereits genug schwierig. „Ich wünsche mir wirklich, dass alle führenden Politiker der Welt jetzt zu einer logischen Schlussfolgerung kommen“.

The Weeknd

Ein denkbar schlechtes Timing gabs bei The Weeknd. Am Morgen des Agriffs auf die Ukraine postete der Musiker: „Loooooooos gehts!!“. Bezogen war das Ganze auf seine Arbeit. Doch das war offenbar nicht allen klar.

I mean, not the best timing. pic.twitter.com/42ZgKZIkmu — Rick Savage (@ricksavage) February 24, 2022

Nachdem ihm seine Follower auf den ungünstigen Zeitpunkt hinwiesen, postete er dann: „Leider merke ich erst jetzt, was mit dem Konflikt passiert. Ich werde meine Ankündigung verschieben und für die Sicherheit aller beten.“

unfortunately i’m just now seeing what’s happening with the conflict and will pause on tomorrow’s announcement. i pray for everyone’s safety. 🙏🏾 — The Weeknd (@theweeknd) February 24, 2022

Toni Garrn

Auch das Topmodel Toni Garn postet auf Instagram ein bewegendes Statement. Sie verurteilt den Angriff aufs Schärfste: „Es geht nicht nur darum, die geografische, politische und wirtschaftliche Kontrolle über die Ukraine und ihre Ressourcen zu übernehmen, was an sich schon abscheulich genug ist!“, beginnt das Model.

„Dies ist ein Angriff auf das Prinzip der Demokratie und das bedeutet für jeden freien Bürger dieser Welt eine Katastrophe. Wir müssen dies auf jede erdenkliche Weise verurteilen“, schreibt das Model. „Das Ganze hat Konsequenzen für uns alle.“, so Toni. In ihre Caption schreibt sie noch: „Ich stehe der Ukraine bei! #standwithukraine #prayforukraine“.