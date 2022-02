Für eine Dokumentation über die russische Invasion in die Ukraine ist Oscar-Preisträger Sean Penn derzeit mitten im Krisengebiet. Er begleitet die Situation derzeit nämlich hautnah in Kiew.

Für sein Engagement bekommt der Schauspieler Lob seitens der ukrainischen Regierung.

Sean Penn dreht Doku in der Ukraine

Oscar-Preisträger Sean Penn ist derzeit mitten im Krisengebiet. Denn er dreht in Zusammenarbeit mit VICE Studios eine Dokumentation über die Ukraine. „Der Regisseur kam nach Kiew, um all die aktuellen Ereignisse in der Ukraine festzuhalten und der Welt die Wahrheit über die russische Invasion in unserem Land zu berichten“, schreibt die ukrainische Präsidentschaftskanzlei in einem Facebook-Post.

VICE Studios bestätigte, dass sich Penn derzeit für die Aufnahmen in der Ukraine aufhält. Am Donnerstag wurde er etwa bei einer Pressekonferenz in Kiew gesehen, bei der Regierungsvertreter über die aktuelle Situation sprachen.

Es ist jedoch nicht Penns erster Besuch. Bereits im vergangenen November soll er mit den Vorbereitungen seiner Doku vor Ort begonnen haben. Teil des Drehs war damals übrigens ein Besuch des Militärs und der Frontlinie in der östlichen Region Donezk.

Bei seinem jetzigen Besuch habe er auch mit der stellvertretenden Premierministerin Iryna Vereshchuk gesprochen. Diese lobt jetzt sein Engagement für die Ukraine. „Sean Penn beweist einen Mut, den viele andere, insbesondere einige westliche Politiker, vermissen lassen. Je mehr Menschen es gibt wie ihn – wahre Freunde der Ukraine, die den Kampf für die Freiheit unterstützen – desto schneller können wir diese abscheuliche Invasion durch Russland stoppen“, heißt es in einer Erklärung.

Engagement in der Vergangenheit

Mut, den Penn bereits bei vergangenen Projekten zeigte. Denn der Amerikaner setzt sich in den vergangenen Jahren für gesellschaftspolitische Themen ein und versucht, diese auch filmisch aufzubereiten. Seine Dokumentation „Citizen Penn“ aus dem Jahr 2020 zeigt etwa die Gründung der gemeinnützigen Organisation Community Organized Relief Effort (CORE).

Diese gründete Penn als Reaktion auf das Erdbeben in Haiti im Jahr 2010. Der Film zeigt, wie die Organisation auch bei späteren Natur-Katastrophen half und während der Pandemie Unterstützung in Amerika leistete, indem sie COVID-19-Tests und Impfstoffe im Land verteilte.