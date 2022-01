Der Rapper Drake muss sich nun mit Vorwürfen der etwas anderen Art auseinandersetzen. Ein Model wirft dem kanadischen Musiker vor, eine scharfe Sauce in ein Kondom gefüllt zu haben, das sie sich einführen wollte, um von ihm schwanger zu werden. Ihr habt Fragen? Ja…wir auch!

Nach dem Sex wollte sich ein Fan-Girl den Inhalt des Kondoms heimlich selbst einführen – wohl nicht die beste Idee.

Laut Model: Drake soll scharfe Sauce in Kondom gefüllt haben

Rapper Drake gehört zu den erfolgreichsten Musikern der Welt. Erst vor drei Monaten zelebrierte der kanadische Musiker den vierten Geburtstag seines Sohns Adonis öffentlich auf Instagram. Wie der Rapper selbst bekannt gab wurde Adonis bei einem One-Night-Stand gezeugt. Der Kanadier ist derzeit offiziell solo und lebt sein Single-Leben nach Lust und Laune aus. Doch der Musiker scheint seither sicherzustellen, dass eine ungewollte Schwangerschaft so nicht noch einmal passieren kann. Dies behauptet nun zumindest ein Instagram-Model, das mit Drake geschlafen haben soll.

Wie das US-Magazin Paper berichtet, behauptet das Model (ihren Namen will sie bisher nicht preisgeben) auf dem Internet-Blog „Too Much Hot Tea“, dass sie mit dem kanadischen Superstar Nachrichten schrieb und sich mit ihm zu einem Date verabredete. Drake soll sie dann mit auf sein Hotelzimmer genommen haben und die beiden landeten schließlich im Bett. Soweit, so ungewöhnlich!

Model droht mit Klage

Das Model hatte aber ziemlich konkrete Absichten. Sie wollte sich nach eigenen Angaben von dem Rapper schwängern lassen. Nachdem der „God’s Plan“-Interpret das benutzte Kondom im Badezimmermüll entsorgt haben soll, wollte das Model sich dort bedienen – woraufhin sie vor Schmerzen aufschrie.

Was das Model nicht wusste: Der Musik-Star hatte offenbar eine scharfe Sauce in das Kondom gekippt, um die Spermien abzutöten. Nun droht das Instagram-Model sogar damit, Drake auf Schmerzensgeld zu verklagen.

Fans und Snoop Dogg mischen sich ein

Ob die Geschichte stimmt oder frei erfunden ist, ist nicht ganz klar. Drake selbst hat sich bisher nicht dazu geäußert. Aber seitdem die Geschichte an die Öffentlichkeit gekommen ist, machen sich viele Fans über die absurde Situation lustig. So zeigt ein Tweet etwa eine Textstelle aus dem Drake-Song „Diplomatic Immunity“, die lautet: „I got the sauce and now shorties keep claimin‘ preggo“, also übersetzt: „Ich habe die Sauce und jetzt behaupten die Kleinen immer, schwanger zu sein.“ Für den Twitter-User ergibt diese Textstelle nun tatsächlich Sinn.

Ein anderes Meme zeigt Drake mit einem Plastikbeutel voller Hot Sauce, die an seinem Gürtel befestigt ist.

Und auch ein berühmter Rapper-Kollege mischt sich beim Chilisaucen-Gate mit ein. Snoop Dogg postete auf seinem Instagram-Kanal ein Foto mit der Caption: „Ich versuche, die Dinge heute Abend etwas aufzupeppen.“ Zu sehen ist eine Packung Kondome, mit Drake’s Foto darauf.