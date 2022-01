Noch immer sitzt der Schock tief. Der Schauspieler Bob Saget verstarb völlig überraschend mit 65 Jahren. Fünf Tage nach seinem Tod wurde der „Full House“-Star nun in Los Angeles beerdigt. Neben seiner Familie, nahmen auch seine Schauspiel-Kollegen von dem bei allen sehr beliebten Komiker Abschied.

Auf Fotos von der Zeremonie waren unter anderem John Stamos, Candace Cameron Bure, Mary-Kate und Ashley Olsen und Jodie Sweetin zu sehen.

Bob Saget befand sich gerade mitten auf einer Comedy-Tour und hatte noch am Vorabend auf der Bühne performt. Die Nachricht vom plötzlichen Tod des „Full House“-Stars, war ein Schock, der Familie und Freunde erschütterte. Sie alle können es noch immer nicht fassen, wie die aktuellen Fotos der Trauerfeier des Schauspieler und Comedians zeigen. Laut US-Medien kamen mindestens 300 Menschen, um Abschied von Bob Sadget zu nehmen.

Sagets „Full-House“-Co-Stars John Stamos und Dave Coulier trugen gemeinsam mit Sänger John Mayer, Comedian Jeff Ross und weiteren Freunden und Familienangehörigen den Sarg ihres verstorbenen Freundes.

Saget spielte die Rolle des Familienvaters Danny Tanner von 1987 bis 1995. John Stamos, der in der Serie seinen Schwager spielte, traf die Nachricht besonders hart. „Heute wird der schwerste Tag meines Lebens sein“, schrieb er vor der Beerdigung auf Twitter. Als einer der Sargträger erwies er seinem Kollegen dann die letzte Ehre, wie Fotos zeigen, die unter anderem die Nachrichtenplattform TMZ veröffentlichte.

„Gott, gib mir die Gelassenheit, die Dinge zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann, den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, den Unterschied zu erkennen.“, schrieb Stamos zuvor noch auf seinem Twitter-Account.

Today will be the hardest day of my life. God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, ⁰courage to change the things I can, ⁰and wisdom to know the difference.