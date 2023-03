In einigen Wochen wird es Änderungen bei TikTok geben. Denn die App soll von Minderjährigen nur mehr 60 Minuten am Tag genutzt werden können. Jedoch mit einem Hintertürchen: Das Limit kann man deaktivieren.

Die Neuerungen gab die Plattform in einer Pressemitteilung bekannt.

60-Minuten-Limit auf TikTok

Wir kennen es alle: Lässt man sich einmal auf die App ein, kommt man nur schwer wieder davon los. Kein Wunder also, dass Teenager stundenlang auf ihrer For You Page verbringen können. Schließlich ist ein Video interessanter als das andere. Gegen das stundenlange „auf der App Rumhängen“ möchte die Social-Media-Plattform nun mit einem neuen Bildschirmzeit-Tool vorgehen.

Damit sollen alle User:innen unter 18 Jahren eine Benachrichtigung bekommen, wenn sie das Limit von 60 Minuten erreicht haben. Der Dienst ändert somit künftig die Standardeinstellungen für die Bildschirmzeit von Minderjährigen. Bei den 60 Minuten als Grenze habe man sich laut Pressemitteilung an aktuellen Forschungen orientiert. Wenn die Jugendlichen die 60-Minuten-Grenze erreicht haben, muss ein Code eingegeben werden. Teenager können TikTok also trotz Limit weiternutzen. Die Entscheidung weiterzuschauen, muss man laut dem Dienst aber aktiv treffen.

„Wenn Jugendliche sich entscheiden, dieses neue Standardlimit zu deaktivieren und mehr als 100 Minuten an einem Tag auf Tiktok verbringen, werden sie mit einem Hinweis dazu aufgefordert, selbst ein tägliches Bildschirmzeitlimit für sich festzulegen.“ Bei einem Test habe dieser Ansatz die Nutzung der Tools zur Verwaltung der Bildschirmzeit um 234 Prozent erhöht.

Kontrollmöglichkeiten für Eltern

TikTok ermöglicht es Eltern zudem im „begleiteten Modus“ ein tägliches Zeitlimit für ihre Kinder einzustellen. Dieses ist für jeden Tag der Woche individuell anpassbar. Außerdem sollen Erziehungsberechtigte einen Überblick über die Nutzungsdauer erhalten und einsehen können, wie oft ihre Kinder die App öffnen. Das TikTok-Dashboard für Eltern soll zudem anzeigen können, wie sich die Nutzungszeit auf Tag und Nacht verteilt.