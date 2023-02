Eine TikTokerin sorgt nun für ganz schön viel Wirbel im Netz. Die junge Frau behauptet nämlich, dass sie die vor 16 Jahren verschwundene Maddie McCann sei. Laut der Influencerin sollen die Eltern des verschwundenen Mädchens nun sogar einem DNA-Test zugestimmt haben.

Bislang hat sich aber die Familie McCann nicht öffentlich zu der in Polen lebenden Frau geäußert.

Maddie McCann: Seit 2007 vermisst

Der Fall Maddie beschäftigt international seit 16 Jahren die Menschen. Denn als die Familie McCann mit ihren Kindern im Mai 2007 Urlaub in an der portugiesischen Algarve-Küste macht, ahnt sie nicht, welches unvorstellbare Schicksal sie kurze Zeit später erleben müssen. Maddies Eltern lassen ihre Kinder – die vierjährige Maddie und ihre zweijährigen Zwillingsgeschwister – am 3. Mai alleine in der Ferienwohnung, um gemeinsam mit befreundeten Paaren Abendessen zu gehen. Doch obwohl die Eltern regelmäßig nach den Kindern sehen, kommt es kurze Zeit später zur Tragödie: Jemand hat Maddie aus der Wohnung entführt.

Maddies Entführung sorgt international für Entsetzen und eine groß angelegte Fahndung, die jedoch bis heute keine Ergebnisse gebracht hat. Immer wieder tauchen zwar Spekulationen auf, wo sich Maddie jetzt befinden könnte und wie sie aussehen könnte. Doch all diese Hinweise verliefen letztendlich ins Leere.

TikTokerin behauptet: „Ich bin die vermisste Maddie“

Doch nun sorgt eine 21-jährige TikTokerin namens Julia für mächtig Aufsehen. Die in Polen lebende Frau behauptet nämlich, sie sei die als Kleinkind entführte Maddie McCann. Auf Social Media teilte Julia zahlreiche Fotos und Videos, die ihre (angebliche) Ähnlichkeit mit Maddie und deren Eltern Gerry und Kate McCann beweisen würden.

Ihr erstes Video postete die TikTokerin vor vier Tagen. Der Clip ging sofort viral und verzeichnet inzwischen über 7 Mio. Aufrufe auf der Plattform. Nach ihrem ersten viralen Hit postete sie noch weitere Clips, um ihre These zu stützen. Julia vergleicht darin zum Beispiel Details ihres Gesichts und auch einen charakteristischen Fleck auf der Iris, den auch Maddie haben soll. Sie erzählt ihrer Followerschaft außerdem, dass sie in Polen aufwuchs und lange nichts von dem Fall Maddie McCann gehört, bis sie anfing, ihre eigene Herkunft zu hinterfragen. An ihre frühe Kindheit kann sich die 21-Jährige anscheinend kaum erinnern. Sie begann deshalb ihren Eltern Fragen zu stellen, doch diese hätten sich immer wieder in Widersprüche verstrickt und immer wieder das Thema gewechselt.

Das Ziel der TikTokerin: Sie wolle die Aufmerksamkeit von Kate und Gerry McCann auf sich lenken, da sie von britischen und polnischen bislang Behörden ignoriert werde. Und offenbar ist ihr das auch gelungen.

Eltern von Maddie stimmten angeblich DNA-Test zu

Erst ein DNA-Test würde für die 21-Jährige endgültige Gewissheit geben. Und wenn man Julias Angaben Glauben schenken mag, haben Maddies Eltern dem bereits zugestimmt. Verifizieren lässt sich diese Behauptung allerdings nicht, da sich weder Kate noch Gerry bislang öffentlich zu der TikTokerin geäußert haben. Im Netz wird nun wild spekuliert und diskutiert.

Viele TikTok-User:innen zweifeln Julia Faustynas Geschichte an. „Ja, es stimmt, die zwei sehen sich ähnlich, aber niemals sind Julia und Maddie dieselbe Person“, schreibt zum Beispiel eine Nutzerin. Für viele sei auch verdächtig, dass der Account erst vor wenigen Tagen mit Inhalten gefüllt worden sei. Andere wiederum sind davon überzeugt, dass Julia die Wahrheit sagt. „OMG, Kate und Julia haben sogar die gleichen Zähne. Sie sehen sich wirklich verblüffend ähnlich.“ Gewissheit würde wohl tatsächlich erst ein DNA-Test bringen. Es wäre jedenfalls ein echtes Wunder! Denn die Ermittler befürchten, dass Maddie gar nicht mehr am Leben sein könnte.

Wer hat das Mädchen entführt?

Die Entführungsgeschichte von Maddie McCann zählt bis heute zu den größten Rätseln der Kriminalgeschichte. Bislang konnte nicht geklärt werden, wer das dreijährige Mädchen damals aus der Ferienwohnung entführte. In Deutschland sind die Behörden überzeugt, dass Christian B. das Mädchen in Portugal getötet haben soll. B. sitzt aktuell eine Haftstrafe ab, die er für die Vergewaltigung einer US-Amerikanerin im Jahr 2005 in Praia da Luz bekam. Der Angeklagte bestreitet allerdings, etwas mit der Entführung von Maddie zu tun zu haben. Er sei laut eigener Aussage damals nicht in Praia da Luz gewesen.