Es ist mal wieder so weit: TikTok hat einem altbekannten Beautytrend einen neuen Namen verpasst und alle sind verrückt danach. Diesmal geht es um Mascara-Layering, das, wenn man es nicht richtig beherrscht, buchstäblich ins Auge gehen kann. Doch das Update, nämlich Mascara-Cocktailing, verspricht Traumwimpern mit wenig Aufwand.

Was hinter diesem simplen Hack steckt, verraten wir euch hier.

Warum gerade alle Mascara-Cocktailing lieben

Was würden wir nicht alles für lange, voluminöse und perfekte Lashes geben!? TikTok könnte darauf jetzt die Antwort haben. Denn auf der Videoapp machen gerade Clips die Runde, in denen es einen ganz bestimmten Hauptakteur gibt: Mascara! Die „neue“ Schminktechnik, die sich Mascara-Cocktailing nennt, ist easy erklärt und noch einfacher, nachzumachen. Alles, was ihr dafür benötigt, sind zwei bis drei unterschiedliche Wimperntuschen, die auf euch abgestimmt sind.

Denn bei dem Hack geht es darum, ähnlich wie bei Cocktails, verschiedene Zutaten zu mischen. In diesem Fall wären das beispielsweise Inhaltsstoffe, die zum einen für Länge und zum anderen für Volumen der Wimpern sorgen. Je nach Beauty-Goal können dann noch Effekte wie Schwung und/oder Lifting dazukommen.

Laut Make-up-Expertin: So sinnvoll ist der Trend wirklich

Wer sich jetzt vorstellt, dass das Ergebnis von Mascara-Cocktailing jenem der berühmt-berüchtigten „Spinnenaugen“ aus den 2000ern ähnelt, der irrt sich. Denn hierbei geht es darum, das Maximum aus seinen eigenen Lashes herauszuholen – und das mit möglichst geringem Aufwand. Make-up-Expertin Jocelyn Biga, die für das Beauty-Label Estée Lauder arbeitet, hat sich den Trend genau angesehen. Ihr Fazit: Top!

Für das perfekte Ergebnis empfiehlt sie, mit dünnen Rezepturen zu starten und dann immer dickflüssigere Produkte zu verwenden. In diesem Fall wäre das erste Produkt also eines, das für mehr Länge sorgt. Danach folgt eine Mascara, die Volumen zaubert. „Trage die erste Wimperntusche auf beide Augen auf und fahre dann mit der zweiten Wimperntusche fort, damit die erste Formel ein paar Sekunden trocknen kann“, verrät Jocelyn gegenüber E! News. Denn so hat die volumengebende Mascara etwas, woran sie sich festhalten kann und haftet nicht direkt an den Wimpernhärchen. „Das hilft, um Klumpen zu vermeiden“, so die Beauty-Expertin. Schließlich kann man dann noch eine Wimperntusche mit Lifting- oder Curling-Effekt auftragen.

Das Ergebnis könnte dann so aussehen:

Auch Schauspielerin und Unternehmerin Jessica Alba zeigt, wie gut Mascara-Cocktailing funktioniert.

Einzige Herausforderung: Welche Mascaras in welcher Kombi hier für einen am besten geeignet sind, muss jeder selbst herausfinden. Dafür rät Jocelyn, sich anhand von Wimperntuschen-Proben durchzutesten. So vermeidet man auch, dass man unnötig viel Geld für ein Produkt ausgibt, das am Ende doch nicht funktioniert.