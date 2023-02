Lippen, als hätte man ein paar Gläschen Rotwein getrunken – jaaa, genau das wollen wir jetzt! Die Wine-Stained Lips erobern derzeit nicht nur das Netz, sondern sogar die Laufstege.

Wir verraten euch, was es mit dem Beautytrend auf sich hat und, wie ihr den sexy und gleichzeitig lässigen Lippentrend ganz einfach nachmachen könnt.

Wine-Stained Lips: Deshalb lieben wir die „Rotwein-Lippen“

Wer kennt es? Man trinkt ein Gläschen Rotwein, nippt genüsslich am Glas, bis man bemerkt, dass sich die Lippen von dem Rotwein komplett verfärbt haben. Schnell ab ins Badezimme,r um den Rotwein-Mund zu kaschieren. Aber halt! Genau diesen Look wollen wir jetzt! Wine-Stained Lips sind der heißeste und gleichzeitig eleganteste Beautytrend der Stunde. Bei den „Rotwein-Lippen“ dreht sich alles um eine satte Lippenfarbe. Aber natürlich nicht irgendeine Farbe – die Rede ist von einem schönen Dunkelrot. Das Besondere: Der Trend sieht zwar sehr verrucht und sexy aus, wirkt dabei allerdings nicht zu gewollt. Wine-Stained Lips strahlen nämlich noch eine gewisse Art von Lässigkeit aus.

Der Beautytrend kommt aber nicht nur auf TikTok gerade ganz groß raus, auch immer mehr Designer:innen lassen ihre Models mit dunkelroten Lippen über den Laufsteg schreiten. So zum Beispiel das Luxuslabel Ulla Johnson. Egal, ob bei einem Date, beim After-Work-Event oder beim Shopping mit der BFF – der Rotwein-Look sorgt für einen besonders frischen Teint. Und das beste: den Look könnt ihr mega schnell und easy nachmachen. Aber was genau macht den Look nun aus?

So kreiert ihr den Look

Los geht’s mit der Konturierung der Lippen. Dazu benötigt ihr einen matten Lipliner. Zeichnet den Lippenrand dann grob von außen nach innen nach. Die Linie kann dabei ruhig etwas „ausgefranst“ aussehen. Immerhin ist das ja das Geheimnis hinter den Wine-Stained Lips. Malt dann die äußeren Ränder eurer Lippen mit dem Lipliner aus und verblendet diese etwas mit den Fingern. Das erzeugt einen besonders schönen und sanften Farbverlauf. Dann füllt ihr die Lippen mit einer etwas helleren Lippenstiftfarbe auf. Zum Schluss kommt noch etwas Gloss auf die Lippen, et voilà!

Bild: Spotlight

Wichtig ist, dass das restliche Gesicht vollkommen natürlich bleibt. Heißt: Bitte keine Smokey Eyes. Auch knalliger Lidschatten ist Tabu! Das würde den Lippen nicht nur die Show stehlen, sondern in Kombi mit den „ausgefransten“ Lippen dann eher in die Kategorie „Clown“ fallen. Und das wollen wir ja nicht! Ansonsten könnt ihr euch ruhig kreativ austoben und mit der Lippenstiftfarbe und dem Lipgloss experimentieren. Besonders natürlich wirkt zum Beispiel auch ein etwas helleres, pudriges Dunkelrot. Viel Spaß beim Nachmachen!