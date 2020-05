Beim Finale der 15. Staffel von GNTM konnte sich Kandidatin Jacky gestern (21. Mai) erfolgreich gegen ihre Mitstreiterinnnen Lijana, Maureen und Sarah durchsetzen und den Sieg nach Hause tragen.

Doch laut den GNTM-Fans habe Model-Mama Heidi das falsche Mädchen zur Gewinnerin gekürt. Im Netz machen einige Zuschauer ihrem Ärger nun Luft und kritisieren Heidi Klum dafür, Jacky als Siegerin auserwählt zu haben.

GNTM-Fans von Gewinnerin enttäuscht

Jacky ist “Germanys Next Topmodel 2020”. Die 21-Jährige konnte sich beim großen Finale gestern den Sieg holen. Für Mitstreiterin Sarah reichte es dagegen nur für den zweiten Platz. Während Jacky mit ihrem Gewinn überglücklich ist, sind viele GNTM-Fans von Heidis finaler Entscheidung enttäuscht. Denn wie sich Fans der Model-Show nun via Social Media beschweren, hätte eigentlich Sarah den Titel bekommen sollen. Die kritischen Worte der Zuschauer richten sich dabei nicht nur gegen Heidi Klum, sondern auch gegen GNTM-Gewinnerin Jacky. “Meiner Meinung nach war Jackys Leistung nicht die beste”, “Jacky hat keine Persönlichkeit” oder “Sarah ist für mich die wahre Siegerin”, sind nur ein paar der Kommentare, mit denen die GNTM-Fans ihrem Ärger über das Finale im Netz zurzeit Luft machen. Jacky selbst scheint von der Kritik allerdings wenig beunruhigt. Denn kurz nach ihrem Sieg meldete sie sich mit dankenden Worten via Instagram an ihre Fans. “Ich bin sprachlos!! Danke danke danke”, schreibt die 21-Jährige unter ihr Coverbild der deutschen Harper’s Bazaar.

Sarah: “Ich werde auf jeden Fall nach GNTM durchstarten”

Für Sarah reichte es für den Sieg leider nicht. Die Österreicherin musste sich am Ende des Finales mit dem zweiten Platz zufriedengeben. Von der Niederlage lässt sich die 20-Jährige jedoch nicht entmutigen. Denn wie sie im Interview mit ProSieben verriet, möchte sie sich nun eine eigene Modelkarriere abseits der Show aufbauen. “Ich werde auf jeden Fall nach GNTM durchstarten”, versicherte sie im Gespräch. Wie auf ihrem Instagram-Account zu sehen ist, hat sie schon jetzt die Unterstützung vieler Fans. Denn dort zählt sie bereits 253.000 Follower. Und auch die Kommentare der GNTM-Zuseher im Netz fielen nach dem Finale sehr positiv aus. So finden viele Fans der Show etwa, Sarahs Leistung wäre im Finale deutlich besser als die von Jacky gewesen und küren die Österreicherin nun zur Siegerin der Herzen.