Diese Nachricht aus dem Königshaus in Großbritannien schockt jetzt die ganze Welt. Wie der Palast am Montagabend in einem offiziellen Statement bekannt gab, ist König Charles an Krebs erkrankt.

Erst Ende Januar musste sich der 75-Jährige einer Prostata-Operation unterziehen.

In einem offiziellen Statement informierte der Buckingham Palace am Montagabend via Social Media und auf seiner Webseite über den Gesundheitszustand von König Charles. „Während des jüngsten Krankenhauseingriffs des Königs wegen einer gutartigen Prostatavergrößerung wurde ein weiteres Problem entdeckt, das Anlass zur Sorge gibt. Nachfolgende diagnostische Tests haben eine Krebsart identifiziert. Seine Majestät hat heute mit einem regelmäßigen Behandlungsplan begonnen, in dem ihm von Ärzten geraten wurde, öffentliche Pflichten zu verschieben.“, heißt es in dem Statement. Der 75-Jährige werde „die Staatsgeschäfte und die offizielle Schreibarbeit“ aber wie gewohnt weiterführen. Nähere Details zur Erkrankung sind nicht bekannt.

König Charles sei dem Ärzteteam für die rasche Diagnose und die „schnelle Intervention“ dankbar. Er stehe der Behandlung positiv gegenüber und freue sich darauf, bald wieder in den öffentlichen Dienst zurückzukehren. Er habe sich dazu entschieden, die Diagnose öffentlich zu machen, um Spekulationen rund um seinen Gesundheitszustand zu vermeiden. Zudem hoffe er, dass seine Diagnose „zum Verständnis der Öffentlichkeit für alle Menschen auf der ganzen Welt beitragen kann, die von Krebs betroffen sind“, wie es in dem öffentlichen Statement weiter heißt.

Die Krebsdiagnose seines Vaters hat offenbar auch Prinz Harry überrascht. Medienberichten zufolge sei er bereits auf dem Weg nach Großbritannien, um König Charles zu besuchen. „Er werde in den kommenden Tagen nach London reisen“, so der britische Royal-Experte Chris Ship auf „X“.

NEW: Prince Harry is flying back to the UK to see his father, the King.

The Duke of Sussex spoke to Charles about his diagnosis.

He will be traveling to London in the coming days.