Dschungelcamp-Fans dürfen sich freuen: RTL bestätigt nun offiziell, dass die beliebte Show im Spätsommer 2024 mit einer besonderen Jubiläums-Staffel zurückkehren wird! Geplant ist eine Allstars-Staffel mit Dschungel-Legenden, die sich in ein neues Abenteuer in Südafrika stürzen werden.

Die Vorfreude bei den Zuschauer:innen ist groß!

Dschungelcamp-Allstars coming soon!

Nach dem Dschungelcamp-Finale ist vor dem Allstars-Dschungel: Es gibt erfreuliche Nachrichten für alle Dschungel-Fans! Die beliebte Show geht noch in diesem Jahr weiter, wie Sonja Zietlow und Jan Köppen bei der gestrigen Wiedersehens-Show verkündeten. Whaaaat? Ja, richtig gelesen! Diese Nachricht erreichte viele Zuschauer:innen überraschend, schließlich wurde Lucy Diakovska erst ganz frisch zur neuen Dschungelkönigin gekrönt.

Bereits im Spätsommer diesen Jahres soll die beliebte RTL-Show zurückkehren! Konkret ist bei der Allstars-Staffel geplant, dass darin insgesamt zwölf Dschungel-Teilnehmer:innen aus den vergangenen Jahren zu sehen sind. Anlässlich des 20-jährigen Dschungelcamp-Jubiläums gibt es auch ein neues Reiseziel: statt Australien steht diesmal Südafrika auf dem Programm!

Zuschauer:innen freuen sich

Mit dieser Knaller-Nachricht hätte wohl niemand gerechnet! Ob die Überraschung dem Sender gelungen ist? In der Tat! Viele Zuschauer:innen teilen ihre Vorfreude in der Kommentarspalte unter dem Instagram-Posting der beliebten Show. „Hab mich schon lange gefragt, wann es endlich eine All Stars Staffel gibt“, kommentiert etwa eine Userin. Eine andere Person schreibt: „Ich hab mir schon länger eine Allstars-Staffel gewünscht. Mit den richtigen Kandidaten kann das nur legendär werden.

Ich freu mich drauf“.

Es gibt aber eine besondere Sache, die so ziemlich jede:n beschäftigt: Wer wird bei Allstars-Staffel zu sehen sein? Einige User:innen äußerten bereits ihre Favoriten, die sie gerne dabei hätten! „Bitte mit Georgina, Larissa, Djamila, Elena, Sarah Dingens“, kommentierte ein User. „Am besten wäre eine Staffel mit allen Gewinnern die es bisher gab“, schrieb eine andere Person. Wer am Ende wirklich teilnehmen wird? Da müssen wir uns wohl noch etwas gedulden, denn bisher gab der Sender keine Teilnehmer:innen bekannt.

Alle Folgen von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gibt es auf RTL+ in voller Länge zum Nachschauen.