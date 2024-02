Die Gewinnerin vom Dschungelcamp 2024 steht fest: Beim gestrigen Finale von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ überzeugt „No Angels“-Star Lucy Diakovska die Zuschauer und holt sich die Krone. Die 47-Jährige ist die neue Dschungelkönigin! Nach ihr folgten die Dschungel-Stars Leyla Lahouar auf Platz 2 und Twenty4tim auf dem dritten Platz.

Alle drei Kandidat:innen mussten zuvor in einer finalen Dschungelprüfung antreten, um jeweils einen Gang für das letzte Dschungel-Dinner zu erkämpfen. Spoiler vorab: Die Ekel-Prüfungen hatten es auf jeden Fall in sich!

Dschungelcamp 2024: Eine letzte Ekel-Prüfung für alle

Am Sonntagabend stand endlich das große Finale von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ an. Nach über zwei Wochen im australischen Dschungel ging es in der Entscheidungsrunde schließlich um ALLES. Im Kampf um die Krone traten im großen Finale die verbleibenden drei Dschungelbewohner:innen Leyla Lahouar, Lucy Diakovska und Twenty4tim gegeneinander an. Und eines gleich vorweg: Dieses Dschungel-Finale wird uns wohl noch lange in Erinnerung bleiben!

Zum großen Abschluss mussten die drei Finalist:innen jeweils noch eine Dschungelprüfung alleine bestreiten, um Vorspeise, Hauptspeise und Nachspeise für das letzte Dschungel-Dinner zu erkämpfen. Das Motto der Prüfungen lautete „Passion“, „Energy“ und „Footwork„. Als Erster trat Tim an und wählte das Motto „Footwork“. Kurzer Schock für den 24-Jährigen: Der TikToker muss in eine Schlangengrube steigen! Doch trotz großer Panik meistert er die Prüfung ehrgeizig und holt fünf Sterne ab.

Lucy zeigt sich tapfer; Leyla bricht Prüfung ab

Next one: Lucy! Für sie stand eine richtige Ekel-Prüfung an, denn die 47-Jährige musste verschiedenste „Köstlichkeiten“ des Dschungels verspeisen. Tapfer würgte die Finalistin das Ekel-Menü mit „Spezialitäten“ wie „Schweine-Uterus-Salat“ step by step herunter. Beim Krokodilherz läuft schließlich die Zeit ab und Lucy kann den letzten Gang nicht mehr fertig essen. Dennoch ergatterte sie vier von fünf Sternen!

Nicht ganz so gut lief es für Dschungel-Star Leyla: Sie unterzog sich der „Passion“-Prüfung und diese war mehr als wild! Denn Leyla wurde dafür auf einer Drehscheibe befestigt und anschließend mit Mehlwürmern, Fleischabfälle und Ameisen überschüttet. Zunächst hält die 27-Jährige tapfer durch. Doch das Schlimmste dann zum Schluss: Als Moderator Jan Köppen ankündigt, dass als nächstes Spinnen und Skorpione kommen, wird es für Leyla scheinbar too much. Panisch schreit sie: „Nein! Nein! Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“ und bricht somit die Prüfung ab. Also Null Sterne für die Influencerin – dabei hätte sie es nur noch eine Minute länger aushalten müssen! Wenn das nicht bitter ist …

Lucy Diakovska ist Dschungelkönigin

Doch kommen wir zum wichtigsten Teil der Sendung: die Verkündung der Dschungelkönigin bzw. des Dschungelkönigs. Während die Zuschauer:innen zum Hörer greifen konnte, genießen die drei Finalist:innen das letzte Dschungelmenü. Kurze Zeit später ist es dann auch schon so weit und das Finale nimmt seinen lauf. Zur großen Überraschung der Finalist:innen verkündet Jan Köppen, dass der dritte Platz an Twenty4tim geht. Vor allem Lucy äußert sich fassungslos: „Leyla, ist dir bewusst, was gerade passiert?“. Daraufhin schüttelt Leyla den Kopf und sagt: „Ich kann es nicht glauben. Lucy!“

Und dann erfahren wir ENDLICH wer Dschungelkönigin wird: Es ist Lucy Diakovska! Sie konnte sich im großen Finale von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gegen ihre Konkurrent:innen durchsetzen und wurde schließlich mit der Dschungelkrone gekürt. Von ihrem Sieg scheint die 47-Jährige besonders gerührt sein: Sie bricht in Tränen aus und springt Jan und Sonja in die Arme. „Ich verspreche euch, ich werde euch nicht enttäuschen“, erklärte die frisch gebackene Dschungelkönigin völlig aufgelöst.

Alle Folgen von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gibt es auf RTL+ in voller Länge zum Nachschauen.