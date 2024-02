Nicht jede:r ist für Beziehungen gemacht: Die einen träumen von Langzeitbeziehungen, während den anderen alleine bei der Vorstellung davon kotzübel wird. Doch keine Sorge, es gibt auch Menschen, die wie für „Forever Love“ gemacht sind. Ein Blick auf das Geburtsdatum kann dabei helfen. Denn es gibt in der Welt der Astrologie drei Sternzeichen, die besonders stark nach der Langzeitliebe suchen.

Wir verraten euch, welche drei Sternzeichen für langanhaltende Beziehungen geboren sind!

Stier

Egal wann, wo und wie: Der Stier trifft für sich selbst immer logische Entscheidungen. Dieses Sternzeichen ist zugegeben kein Fan von kurzen Beziehungen. Stiere träumen von der Langzeitliebe und befüllen ihre Liebeswelt mit viel Leidenschaft und Stabilität. Wenn das Tierkreiszeichen eine Person gefunden hat, die all seine Erwartungen für die Liebe erfüllt, dann hält es an dieser Beziehung fest. Ganz nach dem Motto: Forever together.

Krebs

Wenn ein Sternzeichen für lange Beziehungen gemacht ist, dann ist es der Krebs. Dieses Sternzeichen ist im Einklang mit ihren Gefühlen und weiß ganz genau, was es sich in einer Beziehung wünscht. Krebse wollen kein bisschen Energie für eine Beziehung verschwenden, die keine Zukunft hat. Sie sehnen sich stattdessen nach einer tiefen und respektvollen Beziehung. Der Krebs sucht in einer Partnerschaft nach Vertrauen und möchte sich mit seinem Gegenüber verbunden fühlen. Sind diese Kriterien erfüllt, steht einer langanhaltenden Beziehung nichts mehr im Weg!

Steinbock

Um es in Gen Z-Sprache auszudrücken: Steinböcke sind Marriage-Material. Eigentlich hat dieses Sternzeichen gar kein Problem damit, Single zu sein. Und genau deshalb, gehen Steinböcke auch nur eine Beziehung mit Personen ein, bei denen sie sich zu einer Million Prozent sicher sind. Sie sind sehr vorsichtig, wenn es darum geht, Zeit und Energie in Beziehungen zu investieren. Schließlich suchen sich nach einer langfristigen Bindung und leben für die Vorstellung von Ehe und Kinder.